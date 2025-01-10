Кецманович
Миомир выиграл три матча подряд впервые с января прошлого года, когда он дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии.
В первом круге сербский теннисист одержал уверенную победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:4, 6:2.
В следующем матче Кецманович остановил австралийца Кристофера О'Коннелла — 7:6, 6:2.
В четвертьфинале Кецманович на удивление спокойно разобрался с французом Бенжаменом Бонзи — 6:2, 6:3.
Корда
У Себастьяна тем временем был куда менее энергозатратный путь до полуфинала.
Американец попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга. В четвертьфинале его соперником должен был стать Танаси Коккинакис, который в итоге решил сняться незадолго до матча.
В единственном пока что матче на этой неделе Корда одержал уверенную победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 6:3.
Также добавим, что для него это был первый матч за четыре месяца. Прошлый сезон Корда завершил сразу после US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.93, победу Корды букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: почти три года назад Миомир выиграл у Себастьяна на «Мастерсе» в Майами. Скорее всего, в предстоящем матче американец возьмет реванш у серба. Здесь важно учитывать, что Корда все-таки потратил гораздо меньше сил.
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Рекомендуемая ставка: победа Корды с форой по геймам (-1,5) за 2.07.