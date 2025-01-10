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    Корда обыграет Кецмановича с разгромным счетом?

    Кецманович — Корда. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Аделаиде 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 10 января, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Корда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кецманович

    Миомир выиграл три матча подряд впервые с января прошлого года, когда он дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии.

    В первом круге сербский теннисист одержал уверенную победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:4, 6:2.

    В следующем матче Кецманович остановил австралийца Кристофера О'Коннелла — 7:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Кецманович на удивление спокойно разобрался с французом Бенжаменом Бонзи — 6:2, 6:3.

    Корда

    У Себастьяна тем временем был куда менее энергозатратный путь до полуфинала.

    Американец попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга. В четвертьфинале его соперником должен был стать Танаси Коккинакис, который в итоге решил сняться незадолго до матча.

    В единственном пока что матче на этой неделе Корда одержал уверенную победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 6:3.

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    Также добавим, что для него это был первый матч за четыре месяца. Прошлый сезон Корда завершил сразу после US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.93, победу Корды букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: почти три года назад Миомир выиграл у Себастьяна на «Мастерсе» в Майами. Скорее всего, в предстоящем матче американец возьмет реванш у серба. Здесь важно учитывать, что Корда все-таки потратил гораздо меньше сил.

    Рекомендуемая ставка: победа Корды с форой по геймам (-1,5) за 2.07.

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    Кецманович — Корда: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на теннис. Корда обыграет Кецмановича с разгромным счетом?
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