Александрова
Екатерина продолжает подтверждать одной из самых непредсказуемых теннисисток.
В отличие от прошлой недели, когда она не прошла ни раунда на «пятисотнике» в Брисбене, на этот раз россиянка успешно стартовала на еще одном престижном турнире в Австралии, несмотря на то, что ей сразу же досталась неприятная соперница.
Александрова одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:4, 3:6, 6:2.
В отличие от канадской теннисистки, Александрова идеально провела решающий сет, отдав на своей подаче лишь пять очков.
В прошлом году Екатерина дошла в Аделаиде до полуфинала. Теперь ей важно повторить этот результат, чтобы не выпасть из топ-30.
Наварро
Эмма тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует в Аделаиде сразу со второго круга.
Если кто-то забыл, американская теннисистка завершила прошедший сезон в топ-10 — сейчас она занимает в рейтинге восьмое место.
В Брисбене Наварро тоже была одной из сеяных, пропускала первый раунд, но в итоге стала главным разочарованием турнира, уступив в первом матче австралийке Кимберли Бирелл.
В 2024-м Наварро выиграла турнир в Хобарте, дошла до полуфинала в Сан-Диего и до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, а также добралась до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала на US Open и на «тысячнике» в Торонто.
Есть большие сомнения в том, что по итогам нового сезона Эмма тоже будет в десятке лучших.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.50, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: в 2023-м Екатерина спокойно обыграла Эмму на Уимблдоне. Несмотря на то, что американка с тех пор добилась внушительного прогресса и дебютировала в топ-10, мы все равно не удивимся если россиянка в предстоящем матче одержит победу. Александрова умеет удивлять, и, похоже, что как раз в таких матчах ей максимально комфортно в психологическом плане.
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Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 2.50.