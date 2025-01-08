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    Александрова спокойно обыграет восьмую ракетку мира?

    Александрова — Наварро. Ставка (к. 2.50) и прогноз на турнир в Аделаиде 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Наварро
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина продолжает подтверждать одной из самых непредсказуемых теннисисток.

    В отличие от прошлой недели, когда она не прошла ни раунда на «пятисотнике» в Брисбене, на этот раз россиянка успешно стартовала на еще одном престижном турнире в Австралии, несмотря на то, что ей сразу же досталась неприятная соперница.

    Александрова одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:4, 3:6, 6:2.

    В отличие от канадской теннисистки, Александрова идеально провела решающий сет, отдав на своей подаче лишь пять очков.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Екатерина дошла в Аделаиде до полуфинала. Теперь ей важно повторить этот результат, чтобы не выпасть из топ-30.

    Наварро

    Эмма тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует в Аделаиде сразу со второго круга.

    Если кто-то забыл, американская теннисистка завершила прошедший сезон в топ-10 — сейчас она занимает в рейтинге восьмое место.

    В Брисбене Наварро тоже была одной из сеяных, пропускала первый раунд, но в итоге стала главным разочарованием турнира, уступив в первом матче австралийке Кимберли Бирелл.

    В 2024-м Наварро выиграла турнир в Хобарте, дошла до полуфинала в Сан-Диего и до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, а также добралась до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала на US Open и на «тысячнике» в Торонто.

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    Есть большие сомнения в том, что по итогам нового сезона Эмма тоже будет в десятке лучших.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.50, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: в 2023-м Екатерина спокойно обыграла Эмму на Уимблдоне. Несмотря на то, что американка с тех пор добилась внушительного прогресса и дебютировала в топ-10, мы все равно не удивимся если россиянка в предстоящем матче одержит победу. Александрова умеет удивлять, и, похоже, что как раз в таких матчах ей максимально комфортно в психологическом плане.

    Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 2.50.

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    Александрова — Наварро: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на теннис. Александрова спокойно обыграет восьмую ракетку мира?
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