Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина продолжает подтверждать одной из самых непредсказуемых теннисисток.

В отличие от прошлой недели, когда она не прошла ни раунда на «пятисотнике» в Брисбене, на этот раз россиянка успешно стартовала на еще одном престижном турнире в Австралии, несмотря на то, что ей сразу же досталась неприятная соперница.

Александрова одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:4, 3:6, 6:2.

В отличие от канадской теннисистки, Александрова идеально провела решающий сет, отдав на своей подаче лишь пять очков.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Екатерина дошла в Аделаиде до полуфинала. Теперь ей важно повторить этот результат, чтобы не выпасть из топ-30.

Наварро

Эмма тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует в Аделаиде сразу со второго круга.

Если кто-то забыл, американская теннисистка завершила прошедший сезон в топ-10 — сейчас она занимает в рейтинге восьмое место.

В Брисбене Наварро тоже была одной из сеяных, пропускала первый раунд, но в итоге стала главным разочарованием турнира, уступив в первом матче австралийке Кимберли Бирелл.

В 2024-м Наварро выиграла турнир в Хобарте, дошла до полуфинала в Сан-Диего и до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, а также добралась до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала на US Open и на «тысячнике» в Торонто.

Есть большие сомнения в том, что по итогам нового сезона Эмма тоже будет в десятке лучших.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.50, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: в 2023-м Екатерина спокойно обыграла Эмму на Уимблдоне. Несмотря на то, что американка с тех пор добилась внушительного прогресса и дебютировала в топ-10, мы все равно не удивимся если россиянка в предстоящем матче одержит победу. Александрова умеет удивлять, и, похоже, что как раз в таких матчах ей максимально комфортно в психологическом плане.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 2.50.