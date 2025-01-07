Мюллер
Александр стал одним из героев первой недели сезона. Вопреки всем прогнозам, француз выиграл турнир в Гонконге.
В финале Мюллер одержал волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира Кеем Нисикори (2:6, 6:1, 6:3).
Самое интересное, что в остальных четырех матчах он тоже отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк.
Отдельно стоит отметить, что в четвертьфинале Мюллер выиграл у талантливого соотечественника Артура Фиса.
После победы в Гонконге 27-летний Мюллер поднялся в рейтинге на наивысшую в карьере позицию — теперь он 57-я ракетка мира.
Меньшик
Якуб тем временем тоже достойно провел предыдущую неделю. Чех дошел до четвертьфинала в Брисбене, благодаря чему остался в топ-50.
В первом круге 19-летний теннисист выиграл у представителя Казахстана Михаила Кукушкина, а во втором — у серба Душана Лайовича.
В четвертьфинале Меньшик проиграл француза Джованни Мпетши-Перрикару (5:7, 6:7).
Во второй половине прошедшего сезона Меньшик выиграл два матча на US Open, дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Шанхае и на «пятисотнике» в Вене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Меньшика букмекеры предлагаю за 1.32.
Прогноз: осенью Якуб спокойно выиграл у француза на турнире в Вене — 6:3, 6:2. Несмотря на то, что Мюллер только что выиграл первый в карьере титул ATP и находится в отличном настроении, мы все-таки считаем, что он не успеет прийти в себя к матчу с талантливым чехом.
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Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 1.88.