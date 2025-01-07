Чех Якуб Меньшик сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 7 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Меньшик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мюллер

Александр стал одним из героев первой недели сезона. Вопреки всем прогнозам, француз выиграл турнир в Гонконге.

В финале Мюллер одержал волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира Кеем Нисикори (2:6, 6:1, 6:3).

Самое интересное, что в остальных четырех матчах он тоже отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк.

Отдельно стоит отметить, что в четвертьфинале Мюллер выиграл у талантливого соотечественника Артура Фиса.

Прогнозы на теннис

После победы в Гонконге 27-летний Мюллер поднялся в рейтинге на наивысшую в карьере позицию — теперь он 57-я ракетка мира.

Меньшик

Якуб тем временем тоже достойно провел предыдущую неделю. Чех дошел до четвертьфинала в Брисбене, благодаря чему остался в топ-50.

В первом круге 19-летний теннисист выиграл у представителя Казахстана Михаила Кукушкина, а во втором — у серба Душана Лайовича.

В четвертьфинале Меньшик проиграл француза Джованни Мпетши-Перрикару (5:7, 6:7).

Во второй половине прошедшего сезона Меньшик выиграл два матча на US Open, дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Шанхае и на «пятисотнике» в Вене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Меньшика букмекеры предлагаю за 1.32.

Прогноз: осенью Якуб спокойно выиграл у француза на турнире в Вене — 6:3, 6:2. Несмотря на то, что Мюллер только что выиграл первый в карьере титул ATP и находится в отличном настроении, мы все-таки считаем, что он не успеет прийти в себя к матчу с талантливым чехом.

Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 1.88.