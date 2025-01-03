В американском дерби сойдутся Бернарда Пера и Робин Монтгомери в четвертьфинале турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия). Матч пройдёт 3 января, начало — в 1:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пера — Монтгомери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пера

Бернарда Пера из США вышла в четвертьфинал новозеландского турнира после того, как одержала победу над канадской теннисисткой Ребеккой Марино (7:6, 6:4). На корте соперницы провели 1 час 37 минут.

Пера девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнтов.

В первом круге соревнований в Окленде Пера выиграла у Хименес-Касинцевой из Андорры (6:2, 7:5).

Бернарда Пера в женской теннисной ассоциации занимает 71 место.

Монтгомери

В во втором круге рейтингового турнира в Окленде Робин Монтгомери выиграла у японки Нао Хибино (6:2, 6:2). Время продолжалась 1 час 8 минут.

По ходу матча Монтгомери оформила 3 эйса, совершила 4 ошибки на собственной подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

В стартовой игре рейтингового турнира Монтгомери выиграла у Маи Хонтама из Японии (6:3, 2:6, 6:0).

Робин Монтгомери занимает 117 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Пера в этом матче можно поставить за 1.66, победу Монтгомери букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Окленде. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймом больше 21.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.89.