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    Потапова второй год подряд выйдет в четвертьфинал в Брисбене?

    Потапова — Бирелл. Ставка (к. 2.50) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Бирелл
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против австралийки Кимберли Бирелл во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Бирелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Потапова

    Первой соперницей Анастасии в новом сезоне стала Ана Богдан, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

    Первые два сета получились непростыми, а в начале третьего румынская теннисистка отказалась от продолжения борьбы — 2:6, 6:4, 0:2.

    Во втором круге Потапова одержала победу над Даяной Ястремской — 7:5, 6:4.

    В этом матче обе теннисистки не лучшим образом играли на подаче, но при этом украинка ошибалась гораздо чаще.

    Прогнозы на теннис

    Потапова важно выиграть еще один матч, чтобы повторить прошлогодний результат в Брисбене.

    Бирелл

    Кимберли тем временем впервые в карьере прошла в Брисбене два раунда.

    Более того, австралийская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций турнира.

    Во втором круге Бирелл одержала победу над восьмой ракеткой мира Эммой Наварро — 7:5, 7:5.

    В первом матче 113-я ракетка мира выиграла у Присциллы Хон — 3:6, 7:5, 6:2.

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    В прошлом году лучшим результатом 26-летней Бирелл стал выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Осаке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Бирелл букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: соперница, конечно, очень удивила, обыграв американку Наварро, но мы все-таки считаем, что Потапова сможет выйти в четвертьфинал. Вряд ли Бирелл сможет провести на высоком уровне второй матч подряд.

    Рекомендуемая ставка: победа Потаповой в двух сетах за 2.50.

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    Потапова — Бирелл: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Потапова второй год подряд выйдет в четвертьфинал в Брисбене?
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