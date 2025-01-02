Потапова
Первой соперницей Анастасии в новом сезоне стала Ана Богдан, которая не смогла завершить матч из-за травмы.
Первые два сета получились непростыми, а в начале третьего румынская теннисистка отказалась от продолжения борьбы — 2:6, 6:4, 0:2.
Во втором круге Потапова одержала победу над Даяной Ястремской — 7:5, 6:4.
В этом матче обе теннисистки не лучшим образом играли на подаче, но при этом украинка ошибалась гораздо чаще.
Потапова важно выиграть еще один матч, чтобы повторить прошлогодний результат в Брисбене.
Бирелл
Кимберли тем временем впервые в карьере прошла в Брисбене два раунда.
Более того, австралийская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций турнира.
Во втором круге Бирелл одержала победу над восьмой ракеткой мира Эммой Наварро — 7:5, 7:5.
В первом матче 113-я ракетка мира выиграла у Присциллы Хон — 3:6, 7:5, 6:2.
В прошлом году лучшим результатом 26-летней Бирелл стал выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Осаке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Бирелл букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: соперница, конечно, очень удивила, обыграв американку Наварро, но мы все-таки считаем, что Потапова сможет выйти в четвертьфинал. Вряд ли Бирелл сможет провести на высоком уровне второй матч подряд.
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Рекомендуемая ставка: победа Потаповой в двух сетах за 2.50.