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    Касаткина тоже проиграет Полине Кудерметовой?

    Кудерметова — Касаткина. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2025 года

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    Полина Кудерметова
    Россиянки Дарья Касаткина и Полина Кудерметова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Полина не перестает удивлять, с учетом квалификации она выиграла в Брисбене уже четыре матча.

    В основной сетке российская теннисистка начала с разгромной победы над 37-й ракеткой мира Синьюй Ван — 6:1, 6:3.

    Но пока что главным сюрпризом стала победа Кудерметовой над Людмилой Самсоновой — 6:7, 6:3, 6:2.

    Самсонова, похоже, не ожидала такой реакции от соперницы после тай-брейка первой партии.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что во втором и третьем сетах 21-летняя Кудерметова не отдала ни гейма на своей подаче. Более того, в решающем у Самсоновой не было ни одного брейк-пойнта.

    Касаткина

    Дарья тем временем пока сыграла лишь один матч на текущем турнире. В Брисбене она оказалась среди сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче на этой неделе Касаткина с трудом выиграла у Пейтон Стернс — 7:6, 4:6, 7:5.

    С учетом того, что Касаткина проиграла два предыдущих матча против американки, этот результат можно считать серьезным успехом.

    В решающем сете обе теннисистки просто ужасно играли на подаче, но Касаткина в итоге взяла на приеме четыре гейма и вырвала победу.

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    В прошлом году Касаткина дошла в Брисбене до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.50, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: Полина действительно удивляет, но тактически непростой теннис Касаткиной, скорее всего, станет для нее серьезной проблемой. Наше мнение — Дарья остановит соотечественницу.

    Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной в двух сетах за 2.38.

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    Кудерметова — Касаткина: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Касаткина тоже проиграет Полине Кудерметовой?
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