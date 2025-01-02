Кудерметова
Полина не перестает удивлять, с учетом квалификации она выиграла в Брисбене уже четыре матча.
В основной сетке российская теннисистка начала с разгромной победы над 37-й ракеткой мира Синьюй Ван — 6:1, 6:3.
Но пока что главным сюрпризом стала победа Кудерметовой над Людмилой Самсоновой — 6:7, 6:3, 6:2.
Самсонова, похоже, не ожидала такой реакции от соперницы после тай-брейка первой партии.
Примечательно, что во втором и третьем сетах 21-летняя Кудерметова не отдала ни гейма на своей подаче. Более того, в решающем у Самсоновой не было ни одного брейк-пойнта.
Касаткина
Дарья тем временем пока сыграла лишь один матч на текущем турнире. В Брисбене она оказалась среди сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.
В первом матче на этой неделе Касаткина с трудом выиграла у Пейтон Стернс — 7:6, 4:6, 7:5.
С учетом того, что Касаткина проиграла два предыдущих матча против американки, этот результат можно считать серьезным успехом.
В решающем сете обе теннисистки просто ужасно играли на подаче, но Касаткина в итоге взяла на приеме четыре гейма и вырвала победу.
В прошлом году Касаткина дошла в Брисбене до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.50, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: Полина действительно удивляет, но тактически непростой теннис Касаткиной, скорее всего, станет для нее серьезной проблемой. Наше мнение — Дарья остановит соотечественницу.
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Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной в двух сетах за 2.38.