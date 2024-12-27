Шарма
Австралийская теннисистка начинает новый сезон в статусе 236-й ракетки мира.
Уходящий год получился для Астры непростым, в том числе из-за травм. Но проблема, разумеется, не только в них.
В 2024-м Шарма смогла пройти первый круг только на двух турнирах WTA. При этом в обоих случаях — на грунте.
В апреле Шарма дошла до третьего круга на «пятисотнике» в Чарльстоне, а в июле — до четвертьфинала в Палермо.
На харде (на открытых кортах) Астра выиграла лишь пять матчей и 14-ти.
Кудерметова
Полина тем временем уже в этом году была близка к дебюту в топ-100 — 2024-й она завершила в статусе 107-й ракетки мира.
Прежде всего, стоит отметить, что россиянка здорово провела заключительную часть прошедшего сезона.
В сентябре Кудерметова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Сеуле. Во втором раунде она обыграла Екатерину Александрову.
Еще одним серьезным успехом 21-летней Кудерметовой стал выход в полуфинал турнира WTA 250 в мексиканской Мериде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шарму в этом матче можно поставить за 2.94, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: в октябре Полина спокойно переиграла австралийку в Тампико — 6:1, 6:4. Считаем, что в предстоящем матче у нее тоже не будет серьезных проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой в двух сетах за 1.96.