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    Сможет ли Кудерметова выйти в финал квалификации в Брисбене?

    Шарма — Кудерметова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Брисбене 27 декабря 2024 года

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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против австралийки Астры Шармы в первом раунде квалификации турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 27 декабря, начало — в 06:20 мск. Ставка и прогноз на матч Шарма — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шарма

    Австралийская теннисистка начинает новый сезон в статусе 236-й ракетки мира.

    Уходящий год получился для Астры непростым, в том числе из-за травм. Но проблема, разумеется, не только в них.

    В 2024-м Шарма смогла пройти первый круг только на двух турнирах WTA. При этом в обоих случаях — на грунте.

    В апреле Шарма дошла до третьего круга на «пятисотнике» в Чарльстоне, а в июле — до четвертьфинала в Палермо.

    Прогнозы на теннис

    На харде (на открытых кортах) Астра выиграла лишь пять матчей и 14-ти.

    Кудерметова

    Полина тем временем уже в этом году была близка к дебюту в топ-100 — 2024-й она завершила в статусе 107-й ракетки мира.

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    • Прежде всего, стоит отметить, что россиянка здорово провела заключительную часть прошедшего сезона.

    В сентябре Кудерметова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Сеуле. Во втором раунде она обыграла Екатерину Александрову.

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    Еще одним серьезным успехом 21-летней Кудерметовой стал выход в полуфинал турнира WTA 250 в мексиканской Мериде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шарму в этом матче можно поставить за 2.94, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: в октябре Полина спокойно переиграла австралийку в Тампико — 6:1, 6:4. Считаем, что в предстоящем матче у нее тоже не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой в двух сетах за 1.96.

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    Шарма — Кудерметова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова выйти в финал квалификации в Брисбене?
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