Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Хаддад-Майя, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжэн

Чжэн в уходящем году окончательно закрепилась в элитной компании.

На данный момент китаянка занимает пятое место в рейтинге WTA, но очевидно, что ей по силам прорваться даже в топ-3.

Первым серьезным достижением Чжэн в 2024-м стал выход в финал Australian Open.

Но больше всего удивила (почти шокировала) победа Циньвэнь на олимпийском турнире в Париже. В полуфинале представительница Поднебесной уверенно разобралась с Игой Свентек, которая до этого несколько лет не проигрывала на грунтовых кортах в столице Франции.

Прогнозы на теннис

Во второй половине сезона Чжэн дошла до четвертьфинала на US Open, до полуфинала в Пекине, до финала в Ухане, взяла титул в Токио и стала финалисткой Итогового турнира WTA.

Хаддад-Майя

Беатрис не может похвастаться такими успехами, как китаянка, но она тоже достойно провела сезона, особенно вторую половину.

В конце августа бразильская теннисистка дошла до финала в Кливленде, а уже в начале сентября попала в восьмерку лучших на Открытом чемпионате США.

Но главным событием для Хаддад-Майя стала победа на «пятисотнике» в Сеуле. На этом турнире она она становила сестер Полину и Веронику Кудерметовых, а также выиграла в финале у Дарьи Касаткиной.

Хаддад-Майя начнет новый сезон в статусе 17-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.37, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: в конце 2023 года Чжэн обыграла бразильянку со счетом 7:6, 7:6. Скорее всего, их новая встреча тоже получится затяжной. Хаддад-Майя вполне способна удивить пятую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.