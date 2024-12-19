Американец Лернер Тин сыграет против бразильца Жоау Фонсеки во втором туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тин — Фонсека, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тин

Американский теннисист в первом туре напомнил, что на данном турнире надо со всей серьезностью относиться и к соперникам, которые пока не успели дебютировать в топ-100.

Тин стал автором одной из главных сенсаций первого дня, выиграв у 48-й ракетки мира Якуба Меньшика.

Лернер переиграл чеха в напряженном пятисетовом матче, при этом в пятой партии теннисистам понадобился тай-брейк — 4:3, 4:3, 2:4, 2:4, 4:3.

Прогнозы на теннис

Здесь также важно добавить, что для 19-летнего Тина это была не первая победа над соперником из топ-100. В августе он обыграл Фабиана Марожана и Тиаго Сейбота-Уайлда на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Фонсека

То же самое можно сказать и про Жоау, который в первом туре разобрался с прошлогодним финалистом молодежного итогового турнира.

Фонсека одержал победу над Артуром Фисом — 3:4, 4:2, 4:1, 1:4, 4:1.

Если что, француз завершил сезон в статусе 20-й ракетки мира. В 2024-м он выиграл сразу два турнира категории ATP 500.

Но также стоит отметить, что для 18-летнего Фонсеки это была уже вторая победа над Фисом в этом году. В конце февраля он не оставил шансов Артуру на грунте в Рио-де-Жанейро.

В общем, уже не за горами тот день, когда Фонсека дебютирует в топ-100.

Формат

Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тина в этом матче можно поставить за 2.38, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: ранее бразилец и американец ни разу не играли друг с другом, но мы считаем, что их первая встреча точно не разочарует тех, кто все-таки решит за ней понаблюдать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.