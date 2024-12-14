Швейцарка Селин Наэф сыграет против француженки Эльзы Жакмо в полуфинале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Наэф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жакмо

Эльза второй год подряд добралась в Лиможе до полуфинала. Но для повторения предыдущего результата и защиты очков ей надо сделать еще один шаг.

На этой неделе французская теннисистка до сих пор не отдала ни сета. Более того, два из из трех предыдущих матчей она выиграла с разгромным счетом.

В первом раунде Жакмо одержала победу над россиянкой Анастасией Тихоновой — 6:4, 6:4.

После этого Эльза неожиданно легко переиграла еще одну россиянку — Анастасию Захарову (6:1, 6:2).

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале 21-летняя Жакмо разгромила соотечественницу Манон Леонар — 6:2, 6:4.

Наэф

Селин тем временем тоже уверенно прошла предыдущие раунды. Как и Жакмо, она пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

В четвертьфинале швейцарская теннисистка остановила Эрику Андрееву — 7:5, 6:4.

Сложно сказать, что Наэф показала какой-то выдающийся теннис, но она все-таки ошибалась не так часто, как россиянка, отдававшая пять геймов на своей подаче.

В первом раунде 19-летняя Наэф не оставила шансов опытной француженке Осеан Доден (6:3, 6:1), а во втором разгромила японку Сару Сайто (6:0, 6:2).

Наэф выиграла не менее трех матчей на четырех из пяти предыдущих турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жакмо в этом матче можно поставить за 2.81, победу Наэф букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: похоже, француженка тоже не справится со швейцаркой, которая уже успела остановить двух неприятных соперниц. Жакмо точно не сильнее Доден и Андреевой.

Рекомендуемая ставка: победа Наэф в двух сетах за 2.00.