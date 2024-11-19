Ву Тун Линь
Ву стал одним из главных героев первого раунда. Во вторник он остановил одного из главных фаворитов турнира — Маттиа Беллуччи.
Тайваньский теннисист неудачно провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 4:6, 6:4, 6:3.
Если что, для 26-летнего Ву это первая в сезоне победа над соперником из топ-100.
Также отметим, что после победы на сентябрьском «челленджере» в Нонтхабури Ву пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Захаров
Алексей пока находится за пределами третьей сотни рейтинга — эту неделю он начал в статусе 304-й ракетки мира.
В Иокогаме российский теннисист начал с победы над японцем Рио Ногучи — 6:4, 6:4.
В этом году Захарову нередко приходилось играть на «фьючерсах», но при этом у него есть несколько неплохих результатов и на «челленджерах».
В феврале 24-летний Захаров выиграл два матча в Пуне (Индия), а в июле дошел до финала на грунтовом турнире в нидерландском Амерсфорте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ву в этом матче можно поставить за 1.47, победу Захарова букмекеры предлагают за 2.53.
Прогноз: судя по тому, как Ву сыграл против Беллуччи, у Захарова в предстоящем матче будут проблемы.
- 2.07Чорич — Руджери: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.36Фоньини — Ринкон: прогноз и ставкаСегодня в 18:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Ву в двух сетах за 2.23.