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    Сможет ли Захаров выйти в четвертьфинал в Иокогаме?

    Ву Тун Линь — Захаров. Ставка (к. 2.23) и прогноз на «челленджер» в Иокогаме 20 ноября 2024 года

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    Алексей Захаров
    Россиянин Алексей Захаров сыграет против тайваньского теннисиста Ву Тун Линя во втором круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 20 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ву Тун Линь — Захаров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ву Тун Линь

    Ву стал одним из главных героев первого раунда. Во вторник он остановил одного из главных фаворитов турнира — Маттиа Беллуччи.

    Тайваньский теннисист неудачно провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 4:6, 6:4, 6:3.

    Если что, для 26-летнего Ву это первая в сезоне победа над соперником из топ-100.

    Прогнозы на теннис

    Также отметим, что после победы на сентябрьском «челленджере» в Нонтхабури Ву пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Захаров

    Алексей пока находится за пределами третьей сотни рейтинга — эту неделю он начал в статусе 304-й ракетки мира.

    В Иокогаме российский теннисист начал с победы над японцем Рио Ногучи — 6:4, 6:4.

    В этом году Захарову нередко приходилось играть на «фьючерсах», но при этом у него есть несколько неплохих результатов и на «челленджерах».

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    В феврале 24-летний Захаров выиграл два матча в Пуне (Индия), а в июле дошел до финала на грунтовом турнире в нидерландском Амерсфорте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ву в этом матче можно поставить за 1.47, победу Захарова букмекеры предлагают за 2.53.

    Прогноз: судя по тому, как Ву сыграл против Беллуччи, у Захарова в предстоящем матче будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Ву в двух сетах за 2.23.

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    Ву Тун Линь — Захаров: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Захаров выйти в четвертьфинал в Иокогаме?
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