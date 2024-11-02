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    Сможет ли Рыбакина выиграть у Паолини?

    Паолини — Рыбакина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Итоговый турнир WTA 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против итальянки Жасмин Паолини в первом турнире группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Рыбакина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Паолини

    Попадание Паолини на Итоговый турнир — это одно из самых удивительных событий женского сезона. Как и прогресс итальянской теннисистки, которая приехала в Саудовскую Аравию в статусе четвертой ракетки мира.

    Сенсационный прорыв Жасмин начался в конце февраля, когда она выиграла «тысячник» в Дубае.

    Через несколько месяцев Паолини снова шокировала — на этот раз она дошла до финала на «Ролан Гаррос».

    Но и это еще не всё. В середине лета 28-летняя теннисистка добралась до финала на Уимблдоне.

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    В общем, эту девушку точно нельзя недооценивать. Хотя она сама неоднократно признавалась, что удивлена своими результатами в этом году.

    Рыбакина

    Елена тем временем почти не играла во второй половине сезона из-за постоянных проблем со здоровьем.

    После Уимблдона, на котором она проиграла в полуфинале Барборе Крейчиковой, Рыбакина не прошла ни раунда в Цинциннати и провела лишь один матч на US Open.

    На данный момент сложно сказать, удалось ли Рыбакиной за последние пару месяцев хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме.

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    В общем, Рыбакина — главная загадка Итогового турнира. Но при этом успешное выступление Елены в Эр-Рияде все равно не станет сюрпризом. Все знают, на что она способна, когда ее не беспокоят травмы и другие неприятности.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 2.77, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Елена проиграла итальянке в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Еще одна их встреча в 2024-м завершилась победой теннисистки из Казахстана в четвертьфинале турнира в Штутгарте. В обоих случаях им понадобился третий сет.

    В данном случае точно нет смысла рассматривать ставки на исход, учитывая все недавние проблемы Рыбакиной. Только после этого матча, станет ясно, чего от нее ждать на Итоговом турнире.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Паолини — Рыбакина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина выиграть у Паолини?
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