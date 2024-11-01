Немец Александр Зверев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша шестой раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». Его лучшим результатом на этом уровне пока остается победа в Риме.

В четверг немецкий теннисист одержал победу над Артуром Фисом — 6:4, 3:6, 6:3. Это был реванш за поражение в финале грунтового турнира в Гамбурге.

Матч получился напряженным, но Зверев допустил, по сути, лишь одну серьезную ошибку — во втором сете, когда позволил французу взять гейм на приеме.

В первом матче на этой неделе Зверев выиграл у нидерландца Таллона Грикспора — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

После US Open, на котором он дошел до четвертьфинала, Зверев пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Циципас

В отличие от Саши, Стефанос не попал в число сеяных, поэтому его путь в четвертьфинал состоял из тех матчей.

В первом грек одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 4:6, 6:3, 6:3.

В следубщем матче Циципас выиграл у чилийца Алехандро Табило со счетом 6:3, 6:4.

Для победы над Франсиско Серундоло ему тоже понадобился третий сет — 6:7, 6:4, 6:2. Буквально на прошлой неделе Циципас с трудом выиграл у аргентинца в Базеле.

Циципас третий год подряд дошел на «тысячнике» в столице Франции до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.48, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: есть один интересный момент — грек ведет 10-5 в личных встречах со Звервым. В начале года немец выиграл у Стефаноса на United Cup, но весной Циципас взял реванш, остановив Сашу на грунте в Монте-Карло.

Но тут в любом случае нет смысла рассматривать ставки на исход. Матч будет максимально эмоциональным и, скорее всего, затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.