Зверев
Саша шестой раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». Его лучшим результатом на этом уровне пока остается победа в Риме.
В четверг немецкий теннисист одержал победу над Артуром Фисом — 6:4, 3:6, 6:3. Это был реванш за поражение в финале грунтового турнира в Гамбурге.
Матч получился напряженным, но Зверев допустил, по сути, лишь одну серьезную ошибку — во втором сете, когда позволил французу взять гейм на приеме.
В первом матче на этой неделе Зверев выиграл у нидерландца Таллона Грикспора — 7:6, 6:3.
После US Open, на котором он дошел до четвертьфинала, Зверев пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Циципас
В отличие от Саши, Стефанос не попал в число сеяных, поэтому его путь в четвертьфинал состоял из тех матчей.
В первом грек одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 4:6, 6:3, 6:3.
В следубщем матче Циципас выиграл у чилийца Алехандро Табило со счетом 6:3, 6:4.
Для победы над Франсиско Серундоло ему тоже понадобился третий сет — 6:7, 6:4, 6:2. Буквально на прошлой неделе Циципас с трудом выиграл у аргентинца в Базеле.
Циципас третий год подряд дошел на «тысячнике» в столице Франции до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.48, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.65.
Прогноз: есть один интересный момент — грек ведет 10-5 в личных встречах со Звервым. В начале года немец выиграл у Стефаноса на United Cup, но весной Циципас взял реванш, остановив Сашу на грунте в Монте-Карло.
Но тут в любом случае нет смысла рассматривать ставки на исход. Матч будет максимально эмоциональным и, скорее всего, затяжным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.