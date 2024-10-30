Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Тейлора Фрица во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Вопреки ожиданиям, в первом круге Джек одержал уверенную победу над Иржи Легечкой (7:5, 6:2).

В способностях британца никто и не сомневался, просто ему пришлось играть против чеха уже через день после финала в Вене.

На турнире в столице Австрии Дрейпер взял второй титул в карьере и в сезоне. В решающем матче 22-летний теннисист выигрл у Карена Хачанова (6:4, 7:5).

Прогнозы на теннис

Победная серия Дрейпера теперь составляет шесть матчей. Также стоит отметить, что в этом году он пока ни разу не проигрывал на кортах под крышей.

Фриц

Тейлор тем временем попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В среду вечером американский теннисист проведет первый матч после поражения от Новака Джоковича (4:6, 6:7) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Перед китайским «тысячником» Фриц провалил «пятисотник» в Токио, проиграв уже в первом матче Артуру Фису. Правда, с учетом прогресса француза этот результат сложно назвать сенсацией.

Лучшим результатом Фрица на «Мастерсе» в Париже пока остается четвертьфинале в 2021 году. В остальных случаях он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.00, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: ранее в этом году американец дважды обыграл британца на грунте — в Мюнхене и на олимпийском турнире. При этом в обоих случаях им понадобился третий сет. Не факт, что в предстоящем матче тоже будет три партии, но при этом почти нет сомнений, что Дрейпер и Фриц проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.