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    Дрейпер снова проиграет Фрицу?

    Дрейпер — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Фриц
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Тейлора Фрица во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 30 Октября 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 19:00 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
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    Дрейпер

    Вопреки ожиданиям, в первом круге Джек одержал уверенную победу над Иржи Легечкой (7:5, 6:2).

    В способностях британца никто и не сомневался, просто ему пришлось играть против чеха уже через день после финала в Вене.

    На турнире в столице Австрии Дрейпер взял второй титул в карьере и в сезоне. В решающем матче 22-летний теннисист выигрл у Карена Хачанова (6:4, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Дрейпера теперь составляет шесть матчей. Также стоит отметить, что в этом году он пока ни разу не проигрывал на кортах под крышей.

    Фриц

    Тейлор тем временем попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    В среду вечером американский теннисист проведет первый матч после поражения от Новака Джоковича (4:6, 6:7) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

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  • 28/10/2024

    • Перед китайским «тысячником» Фриц провалил «пятисотник» в Токио, проиграв уже в первом матче Артуру Фису. Правда, с учетом прогресса француза этот результат сложно назвать сенсацией.

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    Лучшим результатом Фрица на «Мастерсе» в Париже пока остается четвертьфинале в 2021 году. В остальных случаях он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.00, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: ранее в этом году американец дважды обыграл британца на грунте — в Мюнхене и на олимпийском турнире. При этом в обоих случаях им понадобился третий сет. Не факт, что в предстоящем матче тоже будет три партии, но при этом почти нет сомнений, что Дрейпер и Фриц проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Дрейпер — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на теннис. Дрейпер снова проиграет Фрицу?
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