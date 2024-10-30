Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша второй раз в карьере выиграл 60 матчей в сезоне. Этой отметки он достиг на недавнем турнире в Вене.

Правда, немец вряд ли остался доволен своим выступлением в австрийской столице. Зверев легко прошел первые раунды, но в четвертьфинале проиграл Лоренцо Музетти (6:2, 6:7, 4:6), упустив возможность взять реванш у итальянца за поражение на Олимпиаде.

В начале октября Зверев выиграл лишь два матча на «Мастерсе» в Шанхае. В четвертом круге третья ракетка мира сенсационно проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.

Но также стоит добавить, что в конце сентября у Зверева обнаружили пневмонию.

Прогнозы на теннис

Очевидно, что какое-то время он был не в оптимальном состоянии. После таких проблем восстановление никогда не бывает быстрым.

Грикспор

Таллон в первом раунде одержал уверенную победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе нидерландец проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру на старте турнира в Базеле.

Зато перед этим Грикспор остановился в шаге от финала в Стокгольме. В четвертьфинале он выиграл у бывшей второй ракетки мира Каспера Рууда (7:5, 7:6).

На «Мастерсе» в Шанхае Грикспор, как и Зверев, выиграл два матча. Разница только в том, что он стартовал не со второго круга, а с первого.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: это будет уже четвертая встреча Саши и Таллона в этом году. Три предыдущие завершились победами немца, но в каждом из этих матчей нидерландец конкретно потрепал фавориту нервы. Так, скорее всего, будет и в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Грикспор возьмет хотя бы сет за 1.92.