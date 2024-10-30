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    Зверев продлит серию побед над Грикспором?

    Зверев — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Грикспор
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша второй раз в карьере выиграл 60 матчей в сезоне. Этой отметки он достиг на недавнем турнире в Вене.

    Правда, немец вряд ли остался доволен своим выступлением в австрийской столице. Зверев легко прошел первые раунды, но в четвертьфинале проиграл Лоренцо Музетти (6:2, 6:7, 4:6), упустив возможность взять реванш у итальянца за поражение на Олимпиаде.

    В начале октября Зверев выиграл лишь два матча на «Мастерсе» в Шанхае. В четвертом круге третья ракетка мира сенсационно проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.

    Но также стоит добавить, что в конце сентября у Зверева обнаружили пневмонию.

    Прогнозы на теннис

    Очевидно, что какое-то время он был не в оптимальном состоянии. После таких проблем восстановление никогда не бывает быстрым.

    Грикспор

    Таллон в первом раунде одержал уверенную победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

    На прошлой неделе нидерландец проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру на старте турнира в Базеле.

    Зато перед этим Грикспор остановился в шаге от финала в Стокгольме. В четвертьфинале он выиграл у бывшей второй ракетки мира Каспера Рууда (7:5, 7:6).

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    На «Мастерсе» в Шанхае Грикспор, как и Зверев, выиграл два матча. Разница только в том, что он стартовал не со второго круга, а с первого.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: это будет уже четвертая встреча Саши и Таллона в этом году. Три предыдущие завершились победами немца, но в каждом из этих матчей нидерландец конкретно потрепал фавориту нервы. Так, скорее всего, будет и в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Грикспор возьмет хотя бы сет за 1.92.

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    Зверев — Грикспор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на теннис. Зверев продлит серию побед над Грикспором?
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