Алекс де Минаур
Миомир Кецманович
Де Минор
Кажется, мы все-таки увидим Алекса на Итоговом турнире, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.
Главные конкуренты австралийца Каспер Рууд и Андрей Рублев явно не справились с давлением — оба не смоги пройти даже второй круг.
Теперь всё в руках Де Минора, которому также может помочь отказ Новака Джоковича от участия в итоговом. Официально серб пока не сообщал об этом, но уже всем понятно, что в Турин он не собирается.
Де Минор в первом матче на этой неделе, как и ожидалось, одержал уверенную победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:1.
Кецманович
Миомир тем временем всего лишь второй раз в карьере прошел раунд на парижском «тысячнике».
В понедельник сербский теннисист с трудом выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:7, 7:5.
При этом в основную сетку Кецманович попал только как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он проиграл американцу Маркосу Гирону.
Кецманович прошел первый круг на уровне основной сетки на четвертом турнире подряд.
Правда, больше одного матча на этом отрезке он выиграл только в Стокгольме — здесь 55-я ракетка мира дошел до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: вряд ли австралиец упустит возможность еще на шаг приблизиться к попаданию на Итоговый турнир. В предстоящем матче Алекс, скорее всего, обыграет серба в рамках двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.88.