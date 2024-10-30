Австралиец Алекс Де Минор сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Кажется, мы все-таки увидим Алекса на Итоговом турнире, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Главные конкуренты австралийца Каспер Рууд и Андрей Рублев явно не справились с давлением — оба не смоги пройти даже второй круг.

Теперь всё в руках Де Минора, которому также может помочь отказ Новака Джоковича от участия в итоговом. Официально серб пока не сообщал об этом, но уже всем понятно, что в Турин он не собирается.

Прогнозы на теннис

Де Минор в первом матче на этой неделе, как и ожидалось, одержал уверенную победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:1.

Кецманович

Миомир тем временем всего лишь второй раз в карьере прошел раунд на парижском «тысячнике».

В понедельник сербский теннисист с трудом выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:7, 7:5.

При этом в основную сетку Кецманович попал только как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он проиграл американцу Маркосу Гирону.

Кецманович прошел первый круг на уровне основной сетки на четвертом турнире подряд.

Правда, больше одного матча на этом отрезке он выиграл только в Стокгольме — здесь 55-я ракетка мира дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: вряд ли австралиец упустит возможность еще на шаг приблизиться к попаданию на Итоговый турнир. В предстоящем матче Алекс, скорее всего, обыграет серба в рамках двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.88.