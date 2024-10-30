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    Сможет ли Де Минор выиграть у Кецмановича в рамках двух сетов?

    Де Минор — Кецманович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Кецманович
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 30 Октября 2024 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 17:30 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •

    Де Минор

    Кажется, мы все-таки увидим Алекса на Итоговом турнире, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

    Главные конкуренты австралийца Каспер Рууд и Андрей Рублев явно не справились с давлением — оба не смоги пройти даже второй круг.

    Теперь всё в руках Де Минора, которому также может помочь отказ Новака Джоковича от участия в итоговом. Официально серб пока не сообщал об этом, но уже всем понятно, что в Турин он не собирается.

    Прогнозы на теннис

    Де Минор в первом матче на этой неделе, как и ожидалось, одержал уверенную победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:1.

    Кецманович

    Миомир тем временем всего лишь второй раз в карьере прошел раунд на парижском «тысячнике».

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  • 28/10/2024

    • В понедельник сербский теннисист с трудом выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:7, 7:5.

    При этом в основную сетку Кецманович попал только как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он проиграл американцу Маркосу Гирону.

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    Кецманович прошел первый круг на уровне основной сетки на четвертом турнире подряд.

    Правда, больше одного матча на этом отрезке он выиграл только в Стокгольме — здесь 55-я ракетка мира дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: вряд ли австралиец упустит возможность еще на шаг приблизиться к попаданию на Итоговый турнир. В предстоящем матче Алекс, скорее всего, обыграет серба в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.88.

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    Де Минор — Кецманович: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минор выиграть у Кецмановича в рамках двух сетов?
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