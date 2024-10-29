Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос не скрывает, что хотел бы квалифицироваться на Итоговый турнир, однако уже после первого матча в Париже стало ясно, что это вряд ли случится.

Циципас с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 4:6, 6:3, 6:3.

Проблемы в игре с испанским грунтовиком на харде четко свидетельствуют о том, что на данном этапе от Циципаса вряд ли стоит ждать серьезных результатов.

Прогнозы на теннис

В двух предыдущих сезонах Стефанос доходил в столице Франции до полуфинала, но на этот раз он, скоре всего, сойдет с дистанции гораздо раньше.

Табило

Алехандро на старте турнира одержал волевую победу над Нуну Боржешем.

Как и ожидалось, матч получился нервным, чилийцу удалось сломить сопротивление португальца только в третьем сете — 3:6, 7:6, 6:3.

Табило прошел раунд на четвертом турнире подряд. Но также стоит обратить внимание, что после «Мастерса» в Монреале он еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

Более того, на харде Табило выигрывал больше одного матча только на двух турнирах.

Правда, на одном из них он стал победителем — это случилось еще в январе в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.38, победу Табило букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: скорее всего, Стефанос выиграет у южноамериканца, но этот матч, как и предыдущий, получится не самым спокойным.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.