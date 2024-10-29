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    Циципас дожмет Табило только в третьем сете?

    Циципас — Табило. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «Мастерс» в Париже 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Табило
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 29 Октября 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 19:00 Алехандро Табило

    Алехандро Табило

  • Чили
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    Циципас

    Стефанос не скрывает, что хотел бы квалифицироваться на Итоговый турнир, однако уже после первого матча в Париже стало ясно, что это вряд ли случится.

    Циципас с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 4:6, 6:3, 6:3.

    Проблемы в игре с испанским грунтовиком на харде четко свидетельствуют о том, что на данном этапе от Циципаса вряд ли стоит ждать серьезных результатов.

    Прогнозы на теннис

    В двух предыдущих сезонах Стефанос доходил в столице Франции до полуфинала, но на этот раз он, скоре всего, сойдет с дистанции гораздо раньше.

    Табило

    Алехандро на старте турнира одержал волевую победу над Нуну Боржешем.

    Как и ожидалось, матч получился нервным, чилийцу удалось сломить сопротивление португальца только в третьем сете — 3:6, 7:6, 6:3.

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    • Табило прошел раунд на четвертом турнире подряд. Но также стоит обратить внимание, что после «Мастерса» в Монреале он еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Более того, на харде Табило выигрывал больше одного матча только на двух турнирах.

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    Правда, на одном из них он стал победителем — это случилось еще в январе в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.38, победу Табило букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: скорее всего, Стефанос выиграет у южноамериканца, но этот матч, как и предыдущий, получится не самым спокойным.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.

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    Циципас — Табило: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на теннис. Циципас дожмет Табило только в третьем сете?
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