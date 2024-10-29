Американец Бен Шелтон сыграет Фрэнсис Тиафо сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиафо

Как и ожидалось, после успешных выступлений на домашних турнирах у Фрэнсиса наачался спад.

По всей видимости, лучшую версию Тиафо мы теперь увидим только в следующем сезоне.

После US Open, на котором он дошел до полуфинала, Тиафо пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Американец не прошел даже первый раунд в Токио и выиграл только по одному матчу в Шанхае, Алматы и Вене.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Тиафо проиграл на старте парижского «Мастерса» Александру Бублику.

Мпетши-Перрикар

Французский теннисист тем временем стал одним из главных героев прошлой недели, по итогам которой поднялся в рейтинге на 31-е место.

Мпетши-Перрикар стал победителем турнира в Базеле. Двухметровый теннисист выиграл у Джеймса Дакворта, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова, Хольгера Руне и Бена Шелтона.

В пяти матчах 21-летний Мпетши-Перрикар выполнил в общей сложности больше 100 эйсов и при этом не отдал ни гейма на своей подаче.

С учетом увиденного в недавних матчах нетрудно догадаться, что теперь ни у кого нет желания пересекаться с французом из-за его пушечной подачи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.57, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: с трудом верится, что американец справится с подачей молодого француза. Скорее всего, снова не пройдет в Париже даже первый круг.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара за 2.40.