1-й таймКрылья Советов — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн Эрик Тен ХагЦифры вместо слов. Пять причин, по которым «МЮ» уволил Эрика тен Хага Джошуа ЗиркзеТрансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • 17:20
    • Фабрицио Романо: Винисиус не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
    Все новости спорта

    Сможет ли Тиафо остановить Мпетши-Перрикара?

    Тиафо — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 2.40) и прогноз на «Мастерс» в Париже 29 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Фрэнсис Тиафу
    Прогноз и ставки на Тиафо — Мпетши-Перрикар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джованни Мпетши-Перрикар
    Американец Бен Шелтон сыграет Фрэнсис Тиафо сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Париж. Мужчины 29 Октября 2024 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 12:00 Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Базель. Мужчины
    •

    Тиафо

    Как и ожидалось, после успешных выступлений на домашних турнирах у Фрэнсиса наачался спад.

    По всей видимости, лучшую версию Тиафо мы теперь увидим только в следующем сезоне.

    После US Open, на котором он дошел до полуфинала, Тиафо пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Американец не прошел даже первый раунд в Токио и выиграл только по одному матчу в Шанхае, Алматы и Вене.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Тиафо проиграл на старте парижского «Мастерса» Александру Бублику.

    Мпетши-Перрикар

    Французский теннисист тем временем стал одним из главных героев прошлой недели, по итогам которой поднялся в рейтинге на 31-е место.

  • Хачанов едва не взял титул в Вене, Мпетши-Перрикар «вынес» всех одной подачей, а Дрейпер приблизился к дебюту в топ-10
  • Без сенсаций, как обычно, не обошлось
  • Сегодня

    • Мпетши-Перрикар стал победителем турнира в Базеле. Двухметровый теннисист выиграл у Джеймса Дакворта, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова, Хольгера Руне и Бена Шелтона.

    В пяти матчах 21-летний Мпетши-Перрикар выполнил в общей сложности больше 100 эйсов и при этом не отдал ни гейма на своей подаче.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    С учетом увиденного в недавних матчах нетрудно догадаться, что теперь ни у кого нет желания пересекаться с французом из-за его пушечной подачи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.57, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: с трудом верится, что американец справится с подачей молодого француза. Скорее всего, снова не пройдет в Париже даже первый круг.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Боржеш — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маннарино — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ферроль — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик Бильбао
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч АВС — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.56
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Орландо — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тиафо — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тиафо остановить Мпетши-Перрикара?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры