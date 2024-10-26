Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо в пятницу одержал волевую победу над Сашей Зверевым и стал автором главной сенсации недели.

Итальянец слабо провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 2:6, 7:6, 6:4.

Ключевой момент случился в конце второго сета, когда немецкий теннисист не реализовал тройной брейк-пойнт на приеме при счете 5:5.

Примечательно, что Музетти второй раз в сезоне выиграл у Зверева. Летом он остановил Сашу на олимпийском турнире в Париже. Это его единственные победы в сезоне над соперниками из топ-5.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что на пути к полуфиналу он сыграл лишь два матча. Во втором круге Музетти должен был встретиться с Гаэлем Монфисом, но француз не вышел на матч из-за травмы.

Дрейпер

Джек выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире ATP подряд.

В августе британец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, а в сентябре остановился в шаге от финала на Открытом чемпионате США и прошел два раунда в Токио.

На текущем турнире Дрейпер начал с победы над японцем Кеем Нисикори, после чего выиграл у итальянца Лучано Дардери.

В четвертьфинале 22-летний Дрейпер победил полуфиналиста «Мастерса» в Шанхае чеха Томаша Махача (6:3, 3:6, 6:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.62, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: несмотря на то, что итальянец тормознул главного фаворита, считаем, что он не сможет обыграть британского теннисиста.

В прошлом году Джек выиграл у Лоренцо на турнире в Софии со счетом 7:5, 6:2.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 2.25.