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    Музетти обыграет Дрейпера и выйдет в финал?

    Музетти — Дрейпер. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Вене 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо в пятницу одержал волевую победу над Сашей Зверевым и стал автором главной сенсации недели.

    Итальянец слабо провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 2:6, 7:6, 6:4.

    Ключевой момент случился в конце второго сета, когда немецкий теннисист не реализовал тройной брейк-пойнт на приеме при счете 5:5.

    Примечательно, что Музетти второй раз в сезоне выиграл у Зверева. Летом он остановил Сашу на олимпийском турнире в Париже. Это его единственные победы в сезоне над соперниками из топ-5.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на пути к полуфиналу он сыграл лишь два матча. Во втором круге Музетти должен был встретиться с Гаэлем Монфисом, но француз не вышел на матч из-за травмы.

    Дрейпер

    Джек выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире ATP подряд.

    В августе британец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, а в сентябре остановился в шаге от финала на Открытом чемпионате США и прошел два раунда в Токио.

    На текущем турнире Дрейпер начал с победы над японцем Кеем Нисикори, после чего выиграл у итальянца Лучано Дардери.

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    В четвертьфинале 22-летний Дрейпер победил полуфиналиста «Мастерса» в Шанхае чеха Томаша Махача (6:3, 3:6, 6:1).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.62, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: несмотря на то, что итальянец тормознул главного фаворита, считаем, что он не сможет обыграть британского теннисиста.

    В прошлом году Джек выиграл у Лоренцо на турнире в Софии со счетом 7:5, 6:2.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 2.25.

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