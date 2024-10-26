Хачанов
Карен дошел до полуфинала на втором турнире подряд, и в его случае это, конечно, очень серьезный успех. Особенно на фоне спада, продолжавшегося почти полгода.
В пятницу Хачанов разгромил Маттео Берреттини — 6:1, 6:4. Это его первая победа над итальянцем после четырех поражений.
В этом матче российский теннисист почти не ошибался на подаче, отдав лишь 13 очков.
В предыдущих раундах Хачанов выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда и американца Брэндона Накашимы.
Победная серия Карена составляет уже семь матчей. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Алматы.
Де Минор
Алекс на этой неделе борется не только за титул, но и за возможность сыграть на Итоговом турнире ATP.
Австралиец на данный момент занимает девятое место в чемпионской гонке, отставая от идущего восьмым Андрея Рублева на 165 очков.
То есть Хачанов реально может вмешаться в эти разборки и помочь Рублеву. Для Карена это станет дополнительной мотивацией.
Ранее на этой неделе Де Минор выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, Флавио Коболли и Якуба Меньшика (6:7, 6:3, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.19, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: Карен явно поймал кураж, но также важно отметить, что, в отличие от австралийца, он вряд ли сильно переживает по поводу результата. Де Минору, который стремится поехать на итоговый, будет гораздо сложнее в этом плане.
- 2.25Музетти — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.92Шелтон — Фис: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В общем, наше мнение — Хачанов может снова удивить и заодно помочь своему другу Рублеву.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.