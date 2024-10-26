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    Сможет ли Хачанов помочь Рублеву?

    Хачанов — Де Минор. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Вене 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Де Минор
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен дошел до полуфинала на втором турнире подряд, и в его случае это, конечно, очень серьезный успех. Особенно на фоне спада, продолжавшегося почти полгода.

    В пятницу Хачанов разгромил Маттео Берреттини — 6:1, 6:4. Это его первая победа над итальянцем после четырех поражений.

    В этом матче российский теннисист почти не ошибался на подаче, отдав лишь 13 очков.

    В предыдущих раундах Хачанов выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда и американца Брэндона Накашимы.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Карена составляет уже семь матчей. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Алматы.

    Де Минор

    Алекс на этой неделе борется не только за титул, но и за возможность сыграть на Итоговом турнире ATP.

    Австралиец на данный момент занимает девятое место в чемпионской гонке, отставая от идущего восьмым Андрея Рублева на 165 очков.

    То есть Хачанов реально может вмешаться в эти разборки и помочь Рублеву. Для Карена это станет дополнительной мотивацией.

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    Ранее на этой неделе Де Минор выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, Флавио Коболли и Якуба Меньшика (6:7, 6:3, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.19, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: Карен явно поймал кураж, но также важно отметить, что, в отличие от австралийца, он вряд ли сильно переживает по поводу результата. Де Минору, который стремится поехать на итоговый, будет гораздо сложнее в этом плане.

    В общем, наше мнение — Хачанов может снова удивить и заодно помочь своему другу Рублеву.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Хачанов — Де Минор: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов помочь Рублеву?
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