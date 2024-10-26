Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен дошел до полуфинала на втором турнире подряд, и в его случае это, конечно, очень серьезный успех. Особенно на фоне спада, продолжавшегося почти полгода.

В пятницу Хачанов разгромил Маттео Берреттини — 6:1, 6:4. Это его первая победа над итальянцем после четырех поражений.

В этом матче российский теннисист почти не ошибался на подаче, отдав лишь 13 очков.

В предыдущих раундах Хачанов выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда и американца Брэндона Накашимы.

Прогнозы на теннис

Победная серия Карена составляет уже семь матчей. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Алматы.

Де Минор

Алекс на этой неделе борется не только за титул, но и за возможность сыграть на Итоговом турнире ATP.

Австралиец на данный момент занимает девятое место в чемпионской гонке, отставая от идущего восьмым Андрея Рублева на 165 очков.

То есть Хачанов реально может вмешаться в эти разборки и помочь Рублеву. Для Карена это станет дополнительной мотивацией.

Ранее на этой неделе Де Минор выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, Флавио Коболли и Якуба Меньшика (6:7, 6:3, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.19, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: Карен явно поймал кураж, но также важно отметить, что, в отличие от австралийца, он вряд ли сильно переживает по поводу результата. Де Минору, который стремится поехать на итоговый, будет гораздо сложнее в этом плане.

В общем, наше мнение — Хачанов может снова удивить и заодно помочь своему другу Рублеву.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.