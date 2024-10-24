Денис Шаповалов
Роберто Баутиста-Агут
Шаповалов
Вопреки ожиданиям, Денис уверенно прошел во второй круг, обыграв одного из самых прогрессирующих теннисистов нового поколения.
На старте турнира канадский теннисист одержал победу над Цзюньчэнем Шаном со счетом 6:1, 6:4.
Шаповалов наконец-то здорово играл не только на подаче (забрал 89 процентов очков на первом мяче), но и на приеме — реализовал три брейк-пойнта.
Но также не будем забывать, что у Шаповалова нередко случаются сбои. Например, после июльского турнира в Вашингтоне, он пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.
Баутиста-Агут
Роберто тем временем в первом круге остановил одного из фаворитов турнира.
Баутиста-Агут одержал победу над Касером Руудом (6:3, 3:6, 6:3), который по-прежнему сохраняет шансы на участие в Итоговом турнире ATP.
Испанский теннисист продлил победную серию до шести матчей. На прошлой неделе он взял титул в Антверпене.
На бельгийском турнире 36-летний Баутиста-Агут выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри, Феликса Оже-Альяссима, Юго Гастона и Иржи Легечки, при этом отдав лишь один сет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.79, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.04.
Прогноз: теннисисты нередко хорошо проводят первый матч после победы на турнире, но дальше, как правило, начинаются проблемы, в том числе из-за усталости. Скорее всего, то же самое будет и в случае с Баутистой-Агутом. Считаем, что Денис обыграет испанца в предстоящем матче.
- 1.92Оже-Альяссим — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.14Хачанов — Накашима: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.99Коболли — Де Минор: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Кстати, летом канадец разгромил Баутисту-Агута на турнире в Вашингтоне — 6:1, 6:4.
Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 1.92.