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    Сможет ли Шаповалов остановить Баутисту-Агута?

    Шаповалов — Баутиста-Агут. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Баутиста-Агут
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Базель. Мужчины 24 Октября 2024 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 17:30 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
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    Шаповалов

    Вопреки ожиданиям, Денис уверенно прошел во второй круг, обыграв одного из самых прогрессирующих теннисистов нового поколения.

    На старте турнира канадский теннисист одержал победу над Цзюньчэнем Шаном со счетом 6:1, 6:4.

    Шаповалов наконец-то здорово играл не только на подаче (забрал 89 процентов очков на первом мяче), но и на приеме — реализовал три брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Но также не будем забывать, что у Шаповалова нередко случаются сбои. Например, после июльского турнира в Вашингтоне, он пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

    Баутиста-Агут

    Роберто тем временем в первом круге остановил одного из фаворитов турнира.

    Баутиста-Агут одержал победу над Касером Руудом (6:3, 3:6, 6:3), который по-прежнему сохраняет шансы на участие в Итоговом турнире ATP.

    Испанский теннисист продлил победную серию до шести матчей. На прошлой неделе он взял титул в Антверпене.

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    На бельгийском турнире 36-летний Баутиста-Агут выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри, Феликса Оже-Альяссима, Юго Гастона и Иржи Легечки, при этом отдав лишь один сет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.79, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.04.

    Прогноз: теннисисты нередко хорошо проводят первый матч после победы на турнире, но дальше, как правило, начинаются проблемы, в том числе из-за усталости. Скорее всего, то же самое будет и в случае с Баутистой-Агутом. Считаем, что Денис обыграет испанца в предстоящем матче.

    Кстати, летом канадец разгромил Баутисту-Агута на турнире в Вашингтоне — 6:1, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Шаповалов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов остановить Баутисту-Агута?
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