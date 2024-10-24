Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Вопреки ожиданиям, Денис уверенно прошел во второй круг, обыграв одного из самых прогрессирующих теннисистов нового поколения.

На старте турнира канадский теннисист одержал победу над Цзюньчэнем Шаном со счетом 6:1, 6:4.

Шаповалов наконец-то здорово играл не только на подаче (забрал 89 процентов очков на первом мяче), но и на приеме — реализовал три брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Но также не будем забывать, что у Шаповалова нередко случаются сбои. Например, после июльского турнира в Вашингтоне, он пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

Баутиста-Агут

Роберто тем временем в первом круге остановил одного из фаворитов турнира.

Баутиста-Агут одержал победу над Касером Руудом (6:3, 3:6, 6:3), который по-прежнему сохраняет шансы на участие в Итоговом турнире ATP.

Испанский теннисист продлил победную серию до шести матчей. На прошлой неделе он взял титул в Антверпене.

На бельгийском турнире 36-летний Баутиста-Агут выиграл у Люки Ван Аша, Томаса Этчеверри, Феликса Оже-Альяссима, Юго Гастона и Иржи Легечки, при этом отдав лишь один сет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.79, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: теннисисты нередко хорошо проводят первый матч после победы на турнире, но дальше, как правило, начинаются проблемы, в том числе из-за усталости. Скорее всего, то же самое будет и в случае с Баутистой-Агутом. Считаем, что Денис обыграет испанца в предстоящем матче.

Кстати, летом канадец разгромил Баутисту-Агута на турнире в Вашингтоне — 6:1, 6:4.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 1.92.