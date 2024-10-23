Болгарин Григор Димиров сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор на прошлой неделе четвертый раз в сезоне добрался до финала ATP, благодаря чему остался в топ-10.

Болгарский теннисист остановился в шаге от титула в Стокгольме. В решающем матче Димитров проиграл американцу Томми Полу (4:6, 3:6).

В остальных матчах в шведской столице Григор выиграл у Кентена Алиса, Доминика Штрикера и Таллона Грикспора.

Прогнозы на теннис

В сентябре Димитров почти не играл из-за травмы, полученной в матче против Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале US Open. А в начале октября девятая ракетка мира прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — после побед над Зизу Бергсом и Алексеем Попыриным проиграл Якубу Меньшику.

Чжан

Китайский теннисист тем временем слабо провел недавние турниры, но пока все равно находится топ-50.

Чжан не прошел первый раунд в Пекине, Шанхае и Алматы, проиграв Алехандро Давидовичу-Фокине, Зизу Бергсу и Аслану Карацеву соответственно.

Спад начался сразу после домашнего турнира в Ханчжоу, на котором Чжан дошел до финала. В решающем матче Чжичжэнь уступил хорвату Марину Чиличу со счетом 6:7, 6:7.

В этом году Чжан выигал на харде лишь 11 матчей из 23-х.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Чжана букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: тут все зависит от физического состояния Григора. Он спокойно обыграет китайца, если успел восстановиться после Стокгольма.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова с форой по геймам (-4,0) за 2.00.