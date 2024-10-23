Димитров
Григор на прошлой неделе четвертый раз в сезоне добрался до финала ATP, благодаря чему остался в топ-10.
Болгарский теннисист остановился в шаге от титула в Стокгольме. В решающем матче Димитров проиграл американцу Томми Полу (4:6, 3:6).
В остальных матчах в шведской столице Григор выиграл у Кентена Алиса, Доминика Штрикера и Таллона Грикспора.
В сентябре Димитров почти не играл из-за травмы, полученной в матче против Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале US Open. А в начале октября девятая ракетка мира прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — после побед над Зизу Бергсом и Алексеем Попыриным проиграл Якубу Меньшику.
Чжан
Китайский теннисист тем временем слабо провел недавние турниры, но пока все равно находится топ-50.
Чжан не прошел первый раунд в Пекине, Шанхае и Алматы, проиграв Алехандро Давидовичу-Фокине, Зизу Бергсу и Аслану Карацеву соответственно.
Спад начался сразу после домашнего турнира в Ханчжоу, на котором Чжан дошел до финала. В решающем матче Чжичжэнь уступил хорвату Марину Чиличу со счетом 6:7, 6:7.
В этом году Чжан выигал на харде лишь 11 матчей из 23-х.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Чжана букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: тут все зависит от физического состояния Григора. Он спокойно обыграет китайца, если успел восстановиться после Стокгольма.
- 1.92Харри — Руне: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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- 2.40Тим — Дардери: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова с форой по геймам (-4,0) за 2.00.