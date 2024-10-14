Сафиуллин
Роман на минувшей неделе впервые за долгое время выиграл три матча подряд на уровне ATP, благодаря чему вернулся в топ-60.
Сафиуллин дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Шанхае, улучшив свой прошлогодний результат — в 2023-м он проиграл в третьем круге Бену Шелтону.
На этот раз Сафиуллин выиграл на китайском «тысячнике» у Бейбита Жукаева, Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.
В 1/8 финала соперником российского теннисиста стал Новак Джокович. В отличие от «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он уступил сербу со счетом 1:6, 2:6, на этот раз Сафиуллин сыграл чуть лучше, но до настоящей борьбы здесь так и не дошло — 3:6, 2:6.
Также добавим, что Сафиуллин ни разу не проигрывал в первом круге на шести предыдущих турнирах.
Маннарино
Адриан немного пришел в себя после летнего кошмара, но позитивных моментов все равно чересчур мало.
Единственным приятным исключением стал турнир в Чэнду, на котором француз кое-как прошел два раунда, после чего уступил итальянцу Лоренцо Музетти.
В Пекине Маннарино проиграл во втором круге Даниилу Медведеву, а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом матче американцу Закари Свайде, при этом отдав решающий сет со счетом 0:6.
Перед US Open 36-летний Маннарино проиграл 11 матчей подряд, в результате чего выпал из топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.59, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: в прошлом году Роман уступил французу на турнире в Стокгольме со счетом 4:6, 1:6. Учитывая колоссальный спад в игре соперника, рискнем предположить, что российский теннисист спокойно возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.60.