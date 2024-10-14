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    Сафиуллин возьмет реванш у Маннарино?

    Сафиуллин — Маннарино. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Алматы 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Маннарино
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 14 октября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Роман на минувшей неделе впервые за долгое время выиграл три матча подряд на уровне ATP, благодаря чему вернулся в топ-60.

    Сафиуллин дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Шанхае, улучшив свой прошлогодний результат — в 2023-м он проиграл в третьем круге Бену Шелтону.

    На этот раз Сафиуллин выиграл на китайском «тысячнике» у Бейбита Жукаева, Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.

    В 1/8 финала соперником российского теннисиста стал Новак Джокович. В отличие от «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он уступил сербу со счетом 1:6, 2:6, на этот раз Сафиуллин сыграл чуть лучше, но до настоящей борьбы здесь так и не дошло — 3:6, 2:6.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что Сафиуллин ни разу не проигрывал в первом круге на шести предыдущих турнирах.

    Маннарино

    Адриан немного пришел в себя после летнего кошмара, но позитивных моментов все равно чересчур мало.

    Единственным приятным исключением стал турнир в Чэнду, на котором француз кое-как прошел два раунда, после чего уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

    В Пекине Маннарино проиграл во втором круге Даниилу Медведеву, а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом матче американцу Закари Свайде, при этом отдав решающий сет со счетом 0:6.

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    Перед US Open 36-летний Маннарино проиграл 11 матчей подряд, в результате чего выпал из топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.59, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: в прошлом году Роман уступил французу на турнире в Стокгольме со счетом 4:6, 1:6. Учитывая колоссальный спад в игре соперника, рискнем предположить, что российский теннисист спокойно возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.60.

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    Сафиуллин — Маннарино: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин возьмет реванш у Маннарино?
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