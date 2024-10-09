Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Новака Джоковича в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Вопреки ожиданиям, Роман улучшил прошлогодний результат в Шанхае. В прошлый раз он проиграл в третьем круге американцу Бену Шелтону.

На текущем турнире третьим соперником российского теннисиста стал еще один представитель США — Фрэнсис Тиафо

В этом матче Сафиуллин совершил камбэк — 5:7, 7:5, 7:6. Американец взял первый сет и сразу повел с брейком во втором, но в итоге нарвался на очень неприятный ответ.

Правда, не обошлось и без везения: при 5:5 на решающем тай-брейке судья на вышке оштрафовал Тиафо за затяжку времени и не позволил ему выполнить первую подачу, а на второй полуфиналист US Open-2024 позволил сопернику взять очко на приеме.

Прогнозы на теннис

Как бы там ни было, Сафиуллин все равно в очередной раз напомнил, что может стать серьезной проблемой даже для представителей топ-20.

Джокович

Новак в третьем круге одержал разгромную победу над Флавио Коболли — 6:1, 6:2

Итальянец наверняка надеялся, что будет полегче, но в итоге, как и все остальные, он увидел лучшую версию сербского теннисиста.

Джокович буквально порхал в этом матче — и на подаче все получалось, и на приеме тоже не было проблем.

К слову, на своей подаче Джокович проиграл лишь семь очков.

В общем, Новак, кажется, настроен нарушить планы главных фаворитов турнира Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 6.25, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: весной Новак разгромил Романа на грунте в Монте-Карло — 6:1, 6:2. Вряд ли в предстоящем матче будет такая разница, но шансов у Сафиуллина все равно немного.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.90.