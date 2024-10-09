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    Сафиуллин удивит Джоковича?

    Сафиуллин — Джокович. Ставка (к. 1.90) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Джокович
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    Новак Джокович
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Новака Джоковича в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 09 Октября 2024 года

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 13:30 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Сафиуллин

    Вопреки ожиданиям, Роман улучшил прошлогодний результат в Шанхае. В прошлый раз он проиграл в третьем круге американцу Бену Шелтону.

    На текущем турнире третьим соперником российского теннисиста стал еще один представитель США — Фрэнсис Тиафо

    В этом матче Сафиуллин совершил камбэк — 5:7, 7:5, 7:6. Американец взял первый сет и сразу повел с брейком во втором, но в итоге нарвался на очень неприятный ответ.

    Правда, не обошлось и без везения: при 5:5 на решающем тай-брейке судья на вышке оштрафовал Тиафо за затяжку времени и не позволил ему выполнить первую подачу, а на второй полуфиналист US Open-2024 позволил сопернику взять очко на приеме.

    Прогнозы на теннис

    Как бы там ни было, Сафиуллин все равно в очередной раз напомнил, что может стать серьезной проблемой даже для представителей топ-20.

    Джокович

    Новак в третьем круге одержал разгромную победу над Флавио Коболли — 6:1, 6:2

    Итальянец наверняка надеялся, что будет полегче, но в итоге, как и все остальные, он увидел лучшую версию сербского теннисиста.

    Джокович буквально порхал в этом матче — и на подаче все получалось, и на приеме тоже не было проблем.

    К слову, на своей подаче Джокович проиграл лишь семь очков.

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    В общем, Новак, кажется, настроен нарушить планы главных фаворитов турнира Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 6.25, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: весной Новак разгромил Романа на грунте в Монте-Карло — 6:1, 6:2. Вряд ли в предстоящем матче будет такая разница, но шансов у Сафиуллина все равно немного.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.90.

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    Сафиуллин — Джокович: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин удивит Джоковича?
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