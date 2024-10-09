Американец Тейлор Фриц сыграет против бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор третий раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». В 2024-м его лучшим результатом на этом уровне пока остается выход в полуфинал в Мадриде.

В среду американский теннисист одержал разгромную победу над Хольгером Руне — 6:1, 6:2. Матч вообще не оправдал ожиданий — Фриц переиграл датчанина всего лишь за 56 минут.

Возможно, Руне снова что-то беспокоило, но это все равно не отменяет того факта, что Фриц провел матч на высочайшем уровне.

Здесь достаточно одного факта: Фриц проиграл на своей подаче всего лишь 12 очков (пять в первом сете и семь — во втором).

Прогнозы на теннис

Фриц выиграл три матча подряд впервые после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до финала.

Гоффен

Давид тем временем впервые за долгое время дошел до четвертьфинала на «Мастерсе».

Если быть точным, впервые с весны 2021-го, когда он добрался до этой стадии в Монте-Карло.

На текущем турнире бельгиец впервые удивил во втором круге, когда одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Музетти (1:6, 7:6, 6:2).

Но главным событем стала победа Гоффена над Сашей Зверевым. Более того, бывшей седьмой ракетке мира хватило двух сетов — 6:4, 7:6.

Гоффен идеально воспользовался многочисленными ошибками немецкого теннисиста, которые позволили ему реализовать четыре брейк-пойнта (а всего их было 11).

Благодаря этому успеху 33-летний Гоффен поднимется в рейтинге на 53-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.19, победу Гоффена букмекеры предлагают за 4.65.

Прогноз: совсем не похоже на то, что Тейлор позволит бельгийцу организовать еще одну сенсацию. В отличие от Зверева, американец, скорее всего, спокойно подтвердит статус фаворита в матче против бывшего игрока топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 1.93.