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    Открытый теннис отправит Калинскую в следующий круг?

    Александрова — Калинская. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч второго круга турнира в Ухане 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Калинская
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    Анна Калинская
    Две россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская сыграют между собой во втором круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 9 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина Александрова наконец, прервала проигрышную серию, которая состояла из двух матчей: в Пекине россиянка проиграла Ребекке Шрамковой, в Сеуле уступила Полине Кудерметовой (2:6, 5:7).

    И вот Александрова снова на высоте, выиграв в первом круге соревнований в матче против Софии Кенин (6:1, 4:6, 6:4). В этом матче теннисистка из России выполнила 11 эйсов, допустила 7 ошибок на собственной подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

    В нынешнем теннисном сезоне крупные турниры даются Екатерине Александрой нелегко. Российская спортсменка оступалась на первой же стадии соревнований: так было в противостояниях против немки Лауры Зигемунд (2:6, 6:3, 6:7) на Australian Open, болгарки Виктории Томовой на «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7) и китаянки Юэ Юань на Олимпийских играх (5:7, 7:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    На четырёх турнирах серии WTA Екатерина Александрова, занимающая 33 место в рейтинге, добралась до полуфинальной стадии и была близка к тому, чтобы выйти в финал, но не вышло. Россиянка проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 7:6, 1:6) в Хертонгебосе, американке Даниэль Коллинс (3:6, 2:6) в Майами и Лу Лу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:3, 6:7).

    Калинская

    Анна Калинская вышла из тени, в первом круге соревнованй в Ухане выиграла у венгерки Анны Бондарь (6:1, 6:3). Россиянка отдала своей соперницы всего лишь 4 гейма.

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  • 07/10/2024

    • Русская красавица мирового тенниса сейчас занимает 13 место в рейтинге и постепенно догоняет Дарью Касаткину в рейтинге WTA.

    Что известно о ведущей теннисистке России? Анна Калинская стала третьей на финале юниорского Открытого чемпионата Франции. На взрослом уровне россиянка дебютировла в 2015-м.

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    Два года назад Калинская вошла в топ-100 рейтинга WTA и сейчас совершает прорыв, поднявшись на 13 строчку женской теннисной ассоциации. В этом сезона она дважды дошла до финала рейтингового турнира WTA, но пока титулов не выигрывала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.57, победу Александрову букмекеры предлагают за 2.42.

    Прогноз: В этом сезон соперницы ещё не встречались, в прошлом году на хард-покрытии в Токио сильнее оказалась Александров (6:7, 6:1,7:5). Можно рискнуть и посавить на результативность поединка.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.96.

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    Александрова — Калинская: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Открытый теннис отправит Калинскую в следующий круг?
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