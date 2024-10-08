Коболли
Флавио впервые в карьере стартовал на «Мастерсе» сразу со второго раунда.
В первом матче итальянский теннисист одержал волевую победу над Стэном Вавринкой — 6:7, 7:6, 6:3.
Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета, после которого 39-летнему швейцарцу уже было не так легко в физическом плане, как в первых партиях.
Коболли прошел не менее двух раундов на четырех из пяти предыдущих турниров, благодаря чему дебютировал в топ-30.
В этом году Флавио выиграл на харде 26 матчей из 38-ми.
Джокович
Новак в первом матче одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 7:6.
Как и ожидалось, было тяжело, но не только из-за того, что для серба это был первый по-настоящему серьезный матч после US Open. Американец подтвердил, что уже в ближайшем будущем он может серьезным соперником даже для представителей топ-10.
В первом сете Джокович отыгрался со счета 1:4, а во втором вел 4:2, но в итоге дожал 20-летнего Микельсена только на тай-брейке.
Для первого матча Джокович сыграл не так уж и плохо, но в контексте борьбы за титул он пока остается загадкой. Сложно сказать, готов ли он сейчас конкурировать с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 6.65, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: мы тоже считаем, что Новак выиграет, но до разгрома здесь вряд ли дойдет. Возможно, на этот раз сербу понадобится и третий сет.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.