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    Сможет ли Джокович пройти третий круг в Шанхае?

    Коболли — Джокович. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио впервые в карьере стартовал на «Мастерсе» сразу со второго раунда.

    В первом матче итальянский теннисист одержал волевую победу над Стэном Вавринкой — 6:7, 7:6, 6:3.

    Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета, после которого 39-летнему швейцарцу уже было не так легко в физическом плане, как в первых партиях.

    Прогнозы на теннис

    Коболли прошел не менее двух раундов на четырех из пяти предыдущих турниров, благодаря чему дебютировал в топ-30.

    В этом году Флавио выиграл на харде 26 матчей из 38-ми.

    Джокович

    Новак в первом матче одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 7:6.

    Как и ожидалось, было тяжело, но не только из-за того, что для серба это был первый по-настоящему серьезный матч после US Open. Американец подтвердил, что уже в ближайшем будущем он может серьезным соперником даже для представителей топ-10.

    В первом сете Джокович отыгрался со счета 1:4, а во втором вел 4:2, но в итоге дожал 20-летнего Микельсена только на тай-брейке.

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    Для первого матча Джокович сыграл не так уж и плохо, но в контексте борьбы за титул он пока остается загадкой. Сложно сказать, готов ли он сейчас конкурировать с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 6.65, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: мы тоже считаем, что Новак выиграет, но до разгрома здесь вряд ли дойдет. Возможно, на этот раз сербу понадобится и третий сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.

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    Коболли — Джокович: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович пройти третий круг в Шанхае?
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