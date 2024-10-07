Американец Бен Шелтон сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Роберто проводит в каком-то смысле исторический сезон. Дело в том, что он уже третий раз в этом году выиграл не менее двух матчей подряд на харде на уровне ATP.

Ранее в карьере испанского теннисиста и близко не было ничего подобного.

Текущий турнир Карбальес-Баэна начал с волевой победы над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 3:6, 6:3, 6:2.

На а во втором круге 31-летний Карбальес-Баэна остановил чемпиона недавнего турнира в Токио Артура Фиса — 7:6, 7:6. Очевидно, что это сенсация, но также стоит признать, что француз все-таки не успел как следует восстановиться после сложнейшей недели в столице Японии.

Шелтон

Бен на этот раз оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда, благодаря чему у него появился дополнительный день отдыха после турнира в Токио.

В первом матче Шелтон одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:5.

Американец остановил канадского теннисиста, прежде всего, благодаря классной игре на подаче. Здесь достаточно сказать, что у Шаповалова не было ни одного брейк-пойнта.

В Токио 21-летний Шелтон выиграл у Райли Опелки и Мариано Навоне, после чего уступил Артуру Фису в трехсетовом матче с двумя тай-брейками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 4.65, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: безусловно, Бену очень повезло — вместо второй за неделю встречи с Фисом его ждет матч против испанского грунтовика. Да, Карбальес-Баэна действительно удивляет в этом году, но в этом случае у него почти нет шансов на успех.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по геймам (-4,5) за 2.12.