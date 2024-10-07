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    Аванесян снова проиграет украинке Костюк?

    Аванесян — Костюк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ухане 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аванесян — Костюк
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    Элина Аванесян
    Украинка Марта Костюк сыграет против армянки Элины Аванесян в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Аванесян

    Элина не так давно дебютировала в топ-50. Эту неделю она проводит в статусе 47-й ракетки мира.

    В конце сентября 22-летняя теннисистка, ранее игравшая под флагом России, прошла два раунда в Пекине — выиграла у Эмины Бекташ и Кэролайн Доулхайд. Дальше было неприятное поражение от украинки Юлии Стародубцевой (3:6, 1:6).

    Также стоит отметить, что Аванесян не прошла ни раунда только на одном из семи последних турниров.

    Лучшим результатом Аванесян в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового турнира в румынском городе Яссы.

    Прогнозы на теннис

    О прогрессе Элины также свидетельствуют победы над Бьянкой Андрееску и Аленой Остапенко в Цинциннати.

    Костюк

    Марта в конце сентября сенсационно проиграла американке Кэти Волынец на старте турнира в Пекине.

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    • Но эта неудача находится в тени целой серии турниров, на которых украинка выиграла не менее двух матчей.

    Костюк прошла как минимум два раунда на шести турнирах подряд, благодаря чему закрепилась в топ-20.

    В августе 22-летняя Костюк дошла до третьего круга в Торонто, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

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    На турнире в Сеуле Марта проиграла в четвертьфинале россиянке Диане Шнайдер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 3.45, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: обе девушки в последнее время стали играть заметно лучше, и в данном случае можно даже сказать, что шансы победу здесь равны.

    Также добавим, что в начале года Костюк выиграла у Аванесян на Australian Open со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Аванесян — Костюк: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Аванесян снова проиграет украинке Костюк?
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