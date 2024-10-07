Аванесян
Элина не так давно дебютировала в топ-50. Эту неделю она проводит в статусе 47-й ракетки мира.
В конце сентября 22-летняя теннисистка, ранее игравшая под флагом России, прошла два раунда в Пекине — выиграла у Эмины Бекташ и Кэролайн Доулхайд. Дальше было неприятное поражение от украинки Юлии Стародубцевой (3:6, 1:6).
Также стоит отметить, что Аванесян не прошла ни раунда только на одном из семи последних турниров.
Лучшим результатом Аванесян в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового турнира в румынском городе Яссы.
О прогрессе Элины также свидетельствуют победы над Бьянкой Андрееску и Аленой Остапенко в Цинциннати.
Костюк
Марта в конце сентября сенсационно проиграла американке Кэти Волынец на старте турнира в Пекине.
Но эта неудача находится в тени целой серии турниров, на которых украинка выиграла не менее двух матчей.
Костюк прошла как минимум два раунда на шести турнирах подряд, благодаря чему закрепилась в топ-20.
В августе 22-летняя Костюк дошла до третьего круга в Торонто, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.
На турнире в Сеуле Марта проиграла в четвертьфинале россиянке Диане Шнайдер.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Аванесян в этом матче можно поставить за 3.45, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: обе девушки в последнее время стали играть заметно лучше, и в данном случае можно даже сказать, что шансы победу здесь равны.
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Также добавим, что в начале года Костюк выиграла у Аванесян на Australian Open со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.