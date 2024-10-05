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    Димитрову снова понадобится дополнительный сет в игре против Бергса?

    Бергс — Димитров. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бергс — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 05 Октября 2024 года

    Зизу Бергс (Бельгия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Зизу Бергс (Бельгия) 05:00 Григор Димитров

    Григор Димитров

  • Болгария
    •

    Бергс

    Зизу на старте турнира преподнес мини-сенсацию, выиграв у Чжичжэня Чжана.

    Более того, бельгийскому теннисисту хватило двух сетов для победы над китайцем — 6:4, 6:3. Соперник в данном случае не лучшим образом играл и на подаче, и на приеме.

    На прошлой неделе Бергс прошел квалификацию в Пекине — выиграл у Янника Ханфмана и Корентена Муте. Правда, сразу после этого 73-я ракетка мира проиграл Лоренцо Музетти.

    Также стоит отметить, что в первой половине сентября Бергс обыграл Таллона Грикспора и Флавио Коболли в рамках Кубка Дэвиса.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 25-летнего Бергса на харде в этом году пока остается выход в третий круг в Уинстон-Сейлеме. Здесь он выиграл у Райли Опелки и Томаса Этчеверри.

    Димитров

    Для Григора это будет первый официальный матч после встречи с американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале US Open.

    Димитров, как известно, не смог доиграть матч против американского теннисиста из-за травмы.

    Через несколько недель после мэйджора в Нью-Йорке болгарин провел выставочный матч в Софии против Новака Джоковича, а также выступил на Кубке Лейвера.

    Несмотря на это, Димитров отказался от участия в недавнем турнире ATP 500 в Пекине.

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    По всей видимости, Григор решил поберечь силы на «Мастерс» в Шанхае, на котором ему придется защищать очки за прошлогодний полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергаса в этом матче можно поставить за 3.32, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: летом Григор выиграл у Зизу в третьем раунде «Ролан Гаррос». Бельгийцу тогда удалось взять один сет.

    Скорее всего, здесь тоже не дойдет до разгрома, но при этом болгарину вполне может хватить двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 1.95.

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    Бергс — Димитров: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Димитрову снова понадобится дополнительный сет в игре против Бергса?
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