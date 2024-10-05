ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи Антуан Гризманн«Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна
    Все новости спорта

    Берреттини на этот раз выиграет у Руне?

    Берреттини — Руне. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Берреттини — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Берреттини
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Берреттини

    Маттео в первом круге с трудом выиграл у Кристофера О`Коннелла — 7:6, 7:6.

    Но проблема была не в том, что у итальянца что-то не получалось по игре. Просто соперник тоже провел матч на очень солидном уровне.

    На прошлой неделе Берреттини спокойно обыграл Ботика ван де Зандшульпа на старте турнира в Токио, но после этого не смог завершить встречу с Артуром Фисом из-за травмы мышц живота.

    Прогнозы на теннис

    Как ни странно, Берреттини довольно быстро восстановился. По всей видимости, проблема оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально.

    Руне

    Хольгер оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда. Благодаря этому он получил дополнительный день отдыха после турнира в Токио.

    В столице Японии датский теннисист дошел до полуфинала, где проиграл французу Артуру Фису в матче с двумя тай-брейками.

    В остальных раундах Руне выиграл у Алехандро Табило, Есихито Нисиоки и Кея Нисикори.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Надо признать, что теннис Руне, особенно в матче против Фиса, оставил приятное впечатление. С такой игрой он снова может рассчитывать на возвращение в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.09, победу Руне букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: у Маттео остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с Хольгером. В середине августа итальянец проиграл датчанину на старте «Мастерса» в Цинциннати — 2:6, 6:1, 6:4.

    Настрой Берреттини понятен, однако очевидно, что этого будет недостаточно для реванша. Считаем, что он снова проиграет этому сопернику.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ризеспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Уэска — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Берреттини — Руне: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини на этот раз выиграет у Руне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры