Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео в первом круге с трудом выиграл у Кристофера О`Коннелла — 7:6, 7:6.

Но проблема была не в том, что у итальянца что-то не получалось по игре. Просто соперник тоже провел матч на очень солидном уровне.

На прошлой неделе Берреттини спокойно обыграл Ботика ван де Зандшульпа на старте турнира в Токио, но после этого не смог завершить встречу с Артуром Фисом из-за травмы мышц живота.

Прогнозы на теннис

Как ни странно, Берреттини довольно быстро восстановился. По всей видимости, проблема оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально.

Руне

Хольгер оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда. Благодаря этому он получил дополнительный день отдыха после турнира в Токио.

В столице Японии датский теннисист дошел до полуфинала, где проиграл французу Артуру Фису в матче с двумя тай-брейками.

В остальных раундах Руне выиграл у Алехандро Табило, Есихито Нисиоки и Кея Нисикори.

Надо признать, что теннис Руне, особенно в матче против Фиса, оставил приятное впечатление. С такой игрой он снова может рассчитывать на возвращение в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.09, победу Руне букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: у Маттео остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с Хольгером. В середине августа итальянец проиграл датчанину на старте «Мастерса» в Цинциннати — 2:6, 6:1, 6:4.

Настрой Берреттини понятен, однако очевидно, что этого будет недостаточно для реванша. Считаем, что он снова проиграет этому сопернику.

Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-1,5) за 1.97.