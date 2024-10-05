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    Бадоса сотворит сенсацию и выйдет в финал?

    Гауфф — Бадоса. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч 1/2 финала турнира в Пекине 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Бадоса
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    Паула Бадоса
    Американка Коко Гауфф сыграет против Паулы Бадоса Хиберт из Испании в полуфинале турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 5 октября, начало — в 5:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 04 Октября 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 05:00 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •

    Гауфф

    Четвертьфинальный матч на турнире в Пекине прошёл с трудом для американки Коко Гауфф, она переиграла Юлию Стародубцеву из Украины, при этом победа оказалась волевой (2:6, 6:2, 6:2).

    Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

    На предыдущих стадиях турнира Гауфф добилась побед в матчах против японки Наоми Осака (6:3, 6:4), британки Кэти Бултер (7:5, 6:2) и француженки Клары Бюрель (7:5, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Коко Гауфф занимает 6 место.

    Бадоса

    На турнире в Пекине Паула Бадоса пока еще не проиграла ни одного сета. Так в битве за выход в полуфинал испанская спортсменка смогла выиграть у китайской соперницы Чжан Шуай (6:1, 7:6).

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  • 30/09/2024

    • В прошедшем матче Паула Бадоса 10 раз выполнила эйсы, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

    Бадоса на турнире в Пекина оставила за бортом турнира таких теннисисток, как Джессика Пегула из США (6:4, 6:0), Ребекка Шрамкова из Словакии (7:5,7:5) и Викторию Томова из Болгарии (6:3, 6:2).

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    Паула Бадоса занимает 19 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.80, победу Бадосы букмекеры предлагают за 3.24.

    Прогноз: Соперницы уже встречались между собой на кортах. В этом сезоне победу в противостоянии одержала Гауфф, случилось это 13 мая 2024.

    Рекомендуемая ставка: Победа Гауфф с коэффициентом 1.80.

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    Гауфф — Бадоса: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса сотворит сенсацию и выйдет в финал?
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