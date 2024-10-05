Американка Коко Гауфф сыграет против Паулы Бадоса Хиберт из Испании в полуфинале турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 5 октября, начало — в 5:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гауфф

Четвертьфинальный матч на турнире в Пекине прошёл с трудом для американки Коко Гауфф, она переиграла Юлию Стародубцеву из Украины, при этом победа оказалась волевой (2:6, 6:2, 6:2).

Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

На предыдущих стадиях турнира Гауфф добилась побед в матчах против японки Наоми Осака (6:3, 6:4), британки Кэти Бултер (7:5, 6:2) и француженки Клары Бюрель (7:5, 6:3).

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Коко Гауфф занимает 6 место.

Бадоса

На турнире в Пекине Паула Бадоса пока еще не проиграла ни одного сета. Так в битве за выход в полуфинал испанская спортсменка смогла выиграть у китайской соперницы Чжан Шуай (6:1, 7:6).

В прошедшем матче Паула Бадоса 10 раз выполнила эйсы, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

Бадоса на турнире в Пекина оставила за бортом турнира таких теннисисток, как Джессика Пегула из США (6:4, 6:0), Ребекка Шрамкова из Словакии (7:5,7:5) и Викторию Томова из Болгарии (6:3, 6:2).

Паула Бадоса занимает 19 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.80, победу Бадосы букмекеры предлагают за 3.24.

Прогноз: Соперницы уже встречались между собой на кортах. В этом сезоне победу в противостоянии одержала Гауфф, случилось это 13 мая 2024.

Рекомендуемая ставка: Победа Гауфф с коэффициентом 1.80.