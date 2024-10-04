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    Оже-Альяссим снова разочарует?

    Мюллер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мюллер — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мюллер

    Французский теннисист в первом круге одержал волевую победу над итальянцем Лукой Нарди — 4:6, 6:1, 6:1.

    Мюллер прервал серию из трех поражений. Перед этим он уступил Саше Звереву во втором круге US Open, неожиданно проиграл аргентинцу Федерико Гомесу на старте турнира в Чэнду и итальянцу Маттиа Беллуччи в первом раунде квалификации в Токио.

    Лучшим результатом Александра на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал январского турнира в новозеландском Окленде.

    Прогнозы на теннис

    На остальных турнирах с твердым покрытием, в том числе на «челленджерах», Мюллер пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Оже-Альяссим

    У Феликса во второй половине сезона было несколько неплохих отрезков, но каждый из них не имеет никакого отношения к ATP-туру.

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  • 30/09/2024

    • В начале августа канадский теннисист дошел до полуфинала на олимпийском турнире. В Париже он выиграл у Даниила Медведева и Каспера Рууда, после чего уступил Карлосу Алькарасу в 1/2-й и Лоренцо Музетти в матче за третье место.

    В первом половине сентября Оже-Альяссим сильно помог сборной Канады, выиграв сразу три матча в Кубке Дэвиса. Феликсу хватило двух сетов для победы над Себастьяном Баэсом, Отто Виртаненом и Джеком Дрейпером.

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    При этом на прошлой неделе Оже-Альяссим провалил турнир в Токио. Уже в первом раунде бывшая шестая ракетка мира уступил японцу Есихито Нисиоке (6:7, 6:3, 6:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: Феликс уже приучил всех к своей непредсказуемости, но в данном случае мы все-таки считаем, что он подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима в двух сетах за 1.92.

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    Мюллер — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим снова разочарует?
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