Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мюллер

Французский теннисист в первом круге одержал волевую победу над итальянцем Лукой Нарди — 4:6, 6:1, 6:1.

Мюллер прервал серию из трех поражений. Перед этим он уступил Саше Звереву во втором круге US Open, неожиданно проиграл аргентинцу Федерико Гомесу на старте турнира в Чэнду и итальянцу Маттиа Беллуччи в первом раунде квалификации в Токио.

Лучшим результатом Александра на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал январского турнира в новозеландском Окленде.

Прогнозы на теннис

На остальных турнирах с твердым покрытием, в том числе на «челленджерах», Мюллер пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Оже-Альяссим

У Феликса во второй половине сезона было несколько неплохих отрезков, но каждый из них не имеет никакого отношения к ATP-туру.

В начале августа канадский теннисист дошел до полуфинала на олимпийском турнире. В Париже он выиграл у Даниила Медведева и Каспера Рууда, после чего уступил Карлосу Алькарасу в 1/2-й и Лоренцо Музетти в матче за третье место.

В первом половине сентября Оже-Альяссим сильно помог сборной Канады, выиграв сразу три матча в Кубке Дэвиса. Феликсу хватило двух сетов для победы над Себастьяном Баэсом, Отто Виртаненом и Джеком Дрейпером.

При этом на прошлой неделе Оже-Альяссим провалил турнир в Токио. Уже в первом раунде бывшая шестая ракетка мира уступил японцу Есихито Нисиоке (6:7, 6:3, 6:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: Феликс уже приучил всех к своей непредсказуемости, но в данном случае мы все-таки считаем, что он подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима в двух сетах за 1.92.