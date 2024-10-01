Французы Артур Фис и Юго Эмбер встретятся в финале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройде 1 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур второй раз в сезоне сыграет в финале турнира ATP 500. В июле он взял титул в Гамбурге, выиграв в решающем матче у Саши Зверева.

В Токио французский теннисист прошел сложнейший путь до финала.

Уже в первом круге Фис выиграл у финалиста US Open-2024 Тейлора Фрица (6:4, 3:6, 6:3).

Дальше была встреча с Маттео Берреттини, в которой Фис проиграл первый сет на тай-брейке, а в самом начале второго итальянец снялся из-за травмы.

В четвертьфинале Фис одержал победу над прошлогодним чемпионом турнира в Токио Беном Шелтоном — 7:5, 6:7, 7:6.

Прогнозы на теннис

В полуфинале 20-летний теннисист остановил датчанина Хольгера Руне — 7:6, 7:6. И в первой партии, и во второй Артур спас сетбол на тай-брейке.

Эмбер

Юго третий раз в сезоне дошел до финала. В начале года он взял титулы в Марселе и Дубае.

Эмбер в столице Японии потратил гораздо меньше сил для выхода в финал, и этот момент в данном случае нельзя игнорировать.

В полуфинале француз выиграл у чеха Томаша Махача — 6:3, 3:6, 6:2. Это единственный матч на текущем турнире, в котором ему понадобился дополнительный сет.

В четвертьфинале Эмбер встречался с Джеком Дрейпером, который не смог завершить матч из-за повреждения. Первый сет Юго забрал со счетом 7:5, а во втором при 2:1 в его пользу британец отказался от продолжения борьбы.

В остальных раундах он разгромил японца Синтаро Мотидзуки и спокойно разобрался с американцем Брэндоном Накашимой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.34, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: Юго ведет 4-0 в личных встречах с Артуром. Ну и также надо учитывать, что Фис отдал чересчур много сил в изнурительных матчах против Шелтона и Руне.

Скорее всего, Эмбер продлит серию побед над соотечественником. Ранее в этом сезоне Юго уверенно выиграл у Артура в Хертогенбосе и в Монреале.

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера + тотал геймов больше 19,5 за 2.18.