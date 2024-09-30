Синнер
У Янника снова проблемы — и они тоже связаны с его нашумевшей допинговой историей.
Когда все успокоились и уже начали забывать об этом, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) подало в Спортивный арбитражный суд апелляцию по допинговому делу Синнера и требует для игрока от одного до двух лет дисквалификации. Вот это поворот.
Синнер не скрывает, что сильно разочарован и удивлен. Первая ракетка мира прекрасно понимает, что всё может пойти по худшему сценарию.
В общем, в ближайшее время Яннику будет очень сложно концентрироваться на теннисе. Теперь его будут постоянно преследовать мысли о длительной дисквалификации.
На текущем турнире Синнер провел уже два трехсетовых матча — сначала выиграл у чилийца Николаса Харри (4:6, 6:3, 6:1), а потом у россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:2, 6:3).
Легечка
Иржи тем временем на третьем турнире подряд после травмы выиграл не менее двух матчей. Правда, больше двух побед на этом отрезке у него пока не было.
На «Мастерсе» в Цинциннати чех уступил Фрэнсису Тиафо, а на Открытом чемпионате США — Андрею Рублеву.
Но Легечка все равно демонстрирует хорошую динамику, учитывая тот факт, что он вернулся в тур после проблемы с позвоночником.
В Пекине 22-летний Легечка начал с победы над Педро Мартинесом (7:6, 6:2), после чего обыграла еще одного испанца — Роберто Баутисту-Агута (3:6, 6:2, 6:1), которому в начале месяца уступил в рамках Кубка Дэвиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.11, победу Легечки букмекеры предлагают за 6.35.
Прогноз: новый поворот в допинговом деле наверняка скажется на игре итальянца. Теперь ему придется бороться не только с соперником на корте, но и с собственными переживаниями. А еще есть журналисты, которые будут постоянно задавать вопросы.
- 1.97Коболли — Медведев: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.74Касаткина — Анисисмова: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.85Соболенко — Крюгер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Вполне вероятно, что Легечка воспользуется удобным моментом и как минимум избежит разгромного поражения.
Рекомендуемая ставка: Легечка возьмет хотя бы сет за 2.57.