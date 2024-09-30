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    Шокированный Синнер проиграет Легечке?

    Синнер — Легечка. Ставка (к. 2.57) и прогноз на турнир в Пекине 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Легечка
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    У Янника снова проблемы — и они тоже связаны с его нашумевшей допинговой историей.

    Когда все успокоились и уже начали забывать об этом, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) подало в Спортивный арбитражный суд апелляцию по допинговому делу Синнера и требует для игрока от одного до двух лет дисквалификации. Вот это поворот.

    Синнер не скрывает, что сильно разочарован и удивлен. Первая ракетка мира прекрасно понимает, что всё может пойти по худшему сценарию.

    В общем, в ближайшее время Яннику будет очень сложно концентрироваться на теннисе. Теперь его будут постоянно преследовать мысли о длительной дисквалификации.

    Прогнозы на теннис

    На текущем турнире Синнер провел уже два трехсетовых матча — сначала выиграл у чилийца Николаса Харри (4:6, 6:3, 6:1), а потом у россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:2, 6:3).

    Легечка

    Иржи тем временем на третьем турнире подряд после травмы выиграл не менее двух матчей. Правда, больше двух побед на этом отрезке у него пока не было.

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    • На «Мастерсе» в Цинциннати чех уступил Фрэнсису Тиафо, а на Открытом чемпионате США — Андрею Рублеву.

    Но Легечка все равно демонстрирует хорошую динамику, учитывая тот факт, что он вернулся в тур после проблемы с позвоночником.

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    В Пекине 22-летний Легечка начал с победы над Педро Мартинесом (7:6, 6:2), после чего обыграла еще одного испанца — Роберто Баутисту-Агута (3:6, 6:2, 6:1), которому в начале месяца уступил в рамках Кубка Дэвиса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.11, победу Легечки букмекеры предлагают за 6.35.

    Прогноз: новый поворот в допинговом деле наверняка скажется на игре итальянца. Теперь ему придется бороться не только с соперником на корте, но и с собственными переживаниями. А еще есть журналисты, которые будут постоянно задавать вопросы.

    Вполне вероятно, что Легечка воспользуется удобным моментом и как минимум избежит разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: Легечка возьмет хотя бы сет за 2.57.

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    Синнер — Легечка: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Шокированный Синнер проиграет Легечке?
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