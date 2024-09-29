Испанец Карлос Алькарас сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грикспор

У Таллона на старте турнира был непростой матч против Миомира Кецмановича.

Нидерландский теннисист с трудом дожал серба только в третьем сете — 6:7, 6:4, 6:3.

В первой половине сентября Грикспор провел три матча за сборную на Кубке Дэвиса — одержал победу над Тиаго Монтейро и потерпел поражения от Зизу Бергсом и Флавио Коболли.

Перед этим Грикспор дошел до третьего круга на Открытом чемпионате США. Дальше его не пустил Григор Димитров. Болгарин отдал Таллону лишь семь геймов.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Грикспор провалил «тысячники» в Монреале и Цинциннати, не выиграв там ни одного матча.

Алькарас

Карлос в первом круге одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:4.

Вопреки ожиданиям, испанец не смог обыграть французского теннисиста с разгромным счетом. Более того, по ходу матча он постоянно нервничал и был чем-то недоволен.

В первом сете Алькарас дважды получил предупреждение за затяжку времени. Во втором случае он был оштрафован на очко на сетболе.

После матча Алькарас объяснил, почему в какой-то момент вышел из себя: «Конечно, я немного разозлился из-за таймера, потому что ничего не успевал. У меня не было времени отдохнуть или отдышаться — между розыгрышами нужно было бежать. Допустим, если я заканчивал розыгрыш у сетки, у меня не было времени подойти к полотенцу и сделать свою рутину. Я из-за этого разозлился».

Кажется, Алькарас приехал в Пекин слегка уставшим после трех очень эмоциональных дней на выставочном Кубке Лейвера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 7.90, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: в 2021-м году Карлос проиграл Таллону на турнире в Монпелье. С тех пор он одержал уже четыре победы над теннисистом из Нидерландов.

Скорее всего, Алькарас продлит эту победную серию, но мы при этом мы рискнем предположить, что до явного разгрома здесь не дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.