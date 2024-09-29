ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья» Макс Холлоуэй против Джастина ГейджиНокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
    Все новости спорта

    Бадоса остановит разогнавшуюся словачку?

    Бадоса — Шрамкова. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч в Пекине 29 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Паула Бадоса
    Прогноз и ставки на Бадоса — Шрамкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса и словачка Ребекка Шрамкова встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Бадоса — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Пекин. Женщины 29 Сентября 2024 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 04:00 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •

    Паула Бадоса

    Испанка задолго до начала турнира в Китае заявилась на него, поэтому можно утверждать, что проблемы со здоровьем у Бадосы далеко позади.

    На пекинских кортах она смотрится очень прилично, даже несмотря на то, что после травмы спины она начала играть максимально рано.

    Во втором круге она разобралась с Томовой, как будто болгарской спортсменки так и вовсе не было на корте.

    В третьем круге испанку поджидает Шрамкова, которая смогла навести много шороху на текущем турнире.

    Ребекка Шрамкова

    Мало кто мог предположить, что Шрамкова сможет так выстрелить именно на турнире в Китае, но это случилось.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, что она выиграла два матча в квалификации, так Ребекка приехала в Пекин прямиком из Тайланда, где на прошлой неделе праздноваала победу.

    Сейчас её победная серия составляет уже девять поединков без поражений, и словачка явно не против продолжить такую занимательную серию.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В поединке против Бадосы нужно из кожи вон лезть ,чтобы справиться с этой обаятельной испанкой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.23, победа Шрамковой — 4.20.

    Прогноз: Бадоса не позволит разыграться словачке

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.79

    Альтернативный прогноз: Борьбы в этом поединке не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 4.45

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Самсонова — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Паолини — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Касаткина — Фетт
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Коболли — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Микелсен
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кристиан — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Соболенко — Савангкаев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Легечка — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ястремская — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Синнер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Андреева — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Киз — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бадоса — Шрамкова: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса остановит разогнавшуюся словачку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры