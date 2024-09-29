Паула Бадоса-Хиберт
Ребекка Шрамкова
Паула Бадоса
Испанка задолго до начала турнира в Китае заявилась на него, поэтому можно утверждать, что проблемы со здоровьем у Бадосы далеко позади.
На пекинских кортах она смотрится очень прилично, даже несмотря на то, что после травмы спины она начала играть максимально рано.
Во втором круге она разобралась с Томовой, как будто болгарской спортсменки так и вовсе не было на корте.
В третьем круге испанку поджидает Шрамкова, которая смогла навести много шороху на текущем турнире.
Ребекка Шрамкова
Мало кто мог предположить, что Шрамкова сможет так выстрелить именно на турнире в Китае, но это случилось.
Кроме того, что она выиграла два матча в квалификации, так Ребекка приехала в Пекин прямиком из Тайланда, где на прошлой неделе праздноваала победу.
Сейчас её победная серия составляет уже девять поединков без поражений, и словачка явно не против продолжить такую занимательную серию.
В поединке против Бадосы нужно из кожи вон лезть ,чтобы справиться с этой обаятельной испанкой.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.23, победа Шрамковой — 4.20.
Прогноз: Бадоса не позволит разыграться словачке
- 1.74Стирнс — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.89Френх — Шнайдер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.89Фреш — Шнайдер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.79
Альтернативный прогноз: Борьбы в этом поединке не получится
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 4.45