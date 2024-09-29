Испанка Паула Бадоса и словачка Ребекка Шрамкова встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Бадоса — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Паула Бадоса

Испанка задолго до начала турнира в Китае заявилась на него, поэтому можно утверждать, что проблемы со здоровьем у Бадосы далеко позади.

На пекинских кортах она смотрится очень прилично, даже несмотря на то, что после травмы спины она начала играть максимально рано.

Во втором круге она разобралась с Томовой, как будто болгарской спортсменки так и вовсе не было на корте.

В третьем круге испанку поджидает Шрамкова, которая смогла навести много шороху на текущем турнире.

Ребекка Шрамкова

Мало кто мог предположить, что Шрамкова сможет так выстрелить именно на турнире в Китае, но это случилось.

Прогнозы на теннис

Кроме того, что она выиграла два матча в квалификации, так Ребекка приехала в Пекин прямиком из Тайланда, где на прошлой неделе праздноваала победу.

Сейчас её победная серия составляет уже девять поединков без поражений, и словачка явно не против продолжить такую занимательную серию.

В поединке против Бадосы нужно из кожи вон лезть ,чтобы справиться с этой обаятельной испанкой.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.23, победа Шрамковой — 4.20.

Прогноз: Бадоса не позволит разыграться словачке

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.79

Альтернативный прогноз: Борьбы в этом поединке не получится

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 4.45