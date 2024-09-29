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    Сможет ли Музетти выиграть у дебютанта топ-100?

    Юнчаокете — Музетти.Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Пекине 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юнчаокете — Музетти
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против китайца Бу Юнчаокете во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юнчаокете — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Юнчаокете

    Бу в первом раунде одержал волевую победу над Цзюньчэном Шаном — 6:7, 6:2, 6:4.

    Как и ожидалось, Шану, который ранее на этой неделе стал победителем турнира в Чэнду, не хватило энергии на весь матч.

    Но также стоит отметить, что Юнчаокете, как и его 19-летний соотечественник, слабо играл на подаче. Просто соперник ошибался еще чаще.

    Прогнозы на теннис

    Благодаря выходу во второй раунд в Пекине и в полуфинал на турнире в Ханчжоу 22-летний Юнчаокете дебютирует в топ-90.

    Музетти

    Лоренцо на старте турнира выиграл у бельгийца Зизу Бергса со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

    Для итальянца это был уже третий матч на этой неделе. Перед турниром в Пекине он дошел до финала в Чэнду. В решающем матче Музетти проиграл Цзюньчэну Шану (6:7, 1:6).

    Музетти прошел как минимум раунд на четвертом турнире подряд. С учетом того, что на харде он играет не так уверенно, как на грунте и траве, это действительно заслуживает внимания.

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    Например, в первой половине сезоне Музетти прошел больше одного раунда на твердом покрытии только на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юнчаокете в этом матче можно поставить за 2.83, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: скорее всего, итальянец проведет еще один трехсетовый матч. Китайский теннисист в последнее время демонстрирует очень приличный уровень в играх против соперников из первой сотни рейтинга.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Юнчаокете — Музетти: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Музетти выиграть у дебютанта топ-100?
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