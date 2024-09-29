Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против китайца Бу Юнчаокете во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юнчаокете — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юнчаокете

Бу в первом раунде одержал волевую победу над Цзюньчэном Шаном — 6:7, 6:2, 6:4.

Как и ожидалось, Шану, который ранее на этой неделе стал победителем турнира в Чэнду, не хватило энергии на весь матч.

Но также стоит отметить, что Юнчаокете, как и его 19-летний соотечественник, слабо играл на подаче. Просто соперник ошибался еще чаще.

Прогнозы на теннис

Благодаря выходу во второй раунд в Пекине и в полуфинал на турнире в Ханчжоу 22-летний Юнчаокете дебютирует в топ-90.

Музетти

Лоренцо на старте турнира выиграл у бельгийца Зизу Бергса со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Для итальянца это был уже третий матч на этой неделе. Перед турниром в Пекине он дошел до финала в Чэнду. В решающем матче Музетти проиграл Цзюньчэну Шану (6:7, 1:6).

Музетти прошел как минимум раунд на четвертом турнире подряд. С учетом того, что на харде он играет не так уверенно, как на грунте и траве, это действительно заслуживает внимания.

Например, в первой половине сезоне Музетти прошел больше одного раунда на твердом покрытии только на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юнчаокете в этом матче можно поставить за 2.83, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: скорее всего, итальянец проведет еще один трехсетовый матч. Китайский теннисист в последнее время демонстрирует очень приличный уровень в играх против соперников из первой сотни рейтинга.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.