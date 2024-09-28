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    Крейчикова зайдет в третий круг после месяца отдыха?

    Крейчикова зайдет в третий круг после длительного простоя?

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    Барбора Крейчикова
    Румынка Жаклин Кристиан и чешка Барбора Крейчикова встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:30 мск Ставка и прогноз на матч Крейчикова зайдет в третий круг после длительного простоя, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 28 Сентября 2024 года

    Жаклин Кристиан (Румыния)

  • Пекин. Женщины
    •  Жаклин Кристиан (Румыния) 07:30 Барбора Крейчикова

    Барбора Крейчикова

  • Чехия
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    Жаклин Кристиан

    У румынки в этом году откровенно клеится игра, хотя в какой-то момент времени казалось, что Кристиан попросту не хватит физических сил завершить этот сезон не на минорной ноте.

    Однако на турнире в Пекине Жаклин выглядит более, чем свежо, и в первом раунде достаточно легко разобралась с Аной Бондар из Венгрии.

    На протяжении большей части матча Жаклин не отсиживалась в обороне, а умно и грамотно решала исход важных розыгрышей в свою пользу.

    Если ей удастся демонстрировать такой же умный теннис и в матче против Крейчиковой, то у чешки возникнут проблемы по выходу в третий круг.

    Барбора Крейчикова

    После раннего вылета с «Us Open» Крейчикова не провела ни одного матча, но в уровне её профессионализма сомневаться не приходится.

    Прогнозы на теннис

    В Нью-Йорке у неё практически с самого старта не заладился теннис, поэтому вылет во втором круге от не очень известной румынки Рузе вполне можно рассматривать, как сенсацию.

    У Барборы в этом сезоне уже случались продолжительные невразумительные отрезки, но при всем этом она выиграла «Уимблдон».

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    В предстоящей встрече чешке придется попотеть, поскольку румынская спортсменка прибавляет от матча к матчу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Кристиан — 3.17, победа Крейчиковой — 1.36.

    Прогноз: При всем уважении к Кристиан, н сейчас она не соперница Крейчиковой

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Хотелось бы увидеть борьбу в этом матче, но её не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.10

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    Крейчикова зайдет в третий круг после длительного простоя: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Крейчикова зайдет в третий круг после месяца отдыха?
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