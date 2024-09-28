Жаклин Кристиан (Румыния)
Барбора Крейчикова
Жаклин Кристиан
У румынки в этом году откровенно клеится игра, хотя в какой-то момент времени казалось, что Кристиан попросту не хватит физических сил завершить этот сезон не на минорной ноте.
Однако на турнире в Пекине Жаклин выглядит более, чем свежо, и в первом раунде достаточно легко разобралась с Аной Бондар из Венгрии.
На протяжении большей части матча Жаклин не отсиживалась в обороне, а умно и грамотно решала исход важных розыгрышей в свою пользу.
Если ей удастся демонстрировать такой же умный теннис и в матче против Крейчиковой, то у чешки возникнут проблемы по выходу в третий круг.
Барбора Крейчикова
После раннего вылета с «Us Open» Крейчикова не провела ни одного матча, но в уровне её профессионализма сомневаться не приходится.
В Нью-Йорке у неё практически с самого старта не заладился теннис, поэтому вылет во втором круге от не очень известной румынки Рузе вполне можно рассматривать, как сенсацию.
У Барборы в этом сезоне уже случались продолжительные невразумительные отрезки, но при всем этом она выиграла «Уимблдон».
В предстоящей встрече чешке придется попотеть, поскольку румынская спортсменка прибавляет от матча к матчу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Кристиан — 3.17, победа Крейчиковой — 1.36.
Прогноз: При всем уважении к Кристиан, н сейчас она не соперница Крейчиковой
- 1.89Фреш — Шнайдер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.95Кудерметова — Пегула: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.00Рахимова — Чжэн: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.81.
Альтернативный прогноз: Хотелось бы увидеть борьбу в этом матче, но её не получится
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.10