Румынка Жаклин Кристиан и чешка Барбора Крейчикова встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:30 мск Ставка и прогноз на матч Крейчикова зайдет в третий круг после длительного простоя, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жаклин Кристиан

У румынки в этом году откровенно клеится игра, хотя в какой-то момент времени казалось, что Кристиан попросту не хватит физических сил завершить этот сезон не на минорной ноте.

Однако на турнире в Пекине Жаклин выглядит более, чем свежо, и в первом раунде достаточно легко разобралась с Аной Бондар из Венгрии.

На протяжении большей части матча Жаклин не отсиживалась в обороне, а умно и грамотно решала исход важных розыгрышей в свою пользу.

Если ей удастся демонстрировать такой же умный теннис и в матче против Крейчиковой, то у чешки возникнут проблемы по выходу в третий круг.

Барбора Крейчикова

После раннего вылета с «Us Open» Крейчикова не провела ни одного матча, но в уровне её профессионализма сомневаться не приходится.

Прогнозы на теннис

В Нью-Йорке у неё практически с самого старта не заладился теннис, поэтому вылет во втором круге от не очень известной румынки Рузе вполне можно рассматривать, как сенсацию.

У Барборы в этом сезоне уже случались продолжительные невразумительные отрезки, но при всем этом она выиграла «Уимблдон».

В предстоящей встрече чешке придется попотеть, поскольку румынская спортсменка прибавляет от матча к матчу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Кристиан — 3.17, победа Крейчиковой — 1.36.

Прогноз: При всем уважении к Кристиан, н сейчас она не соперница Крейчиковой

Ставка: Ф2 (-4) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Хотелось бы увидеть борьбу в этом матче, но её не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.10