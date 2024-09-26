Датчанин Хольгер Руне сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Табило

О том, насколько успешно Алехандро проводит сезон, свидетельствует тот факт, что он оказался среди участников недавно завершившегося в Берлине Кубка Лейвера.

Табило входил в состав сборной Мира, которая по итогам трех соревновательных дней уступила команде Европы.

В своем единственном одиночном матче Табило потерпел поражение от Григора Димитрова. Но надо сказать, что он очень достойно провел игру — болгарин вырвал победу на двух тай-брейках.

Правда, есть ощущение, что у Алехандро уже накопилась усталость, что вполне нормально в его случае. Дело в том, что серия поражений Табило составляет уже семь матчей.

Прогнозы на теннис

Похоже, у чилийского теннисиста, дебютировавшего в этом году в топ-20, почти закончилось топливо как раз перед заключительной частью сезона.

Руне

Хольгер тем временем продолжает разочаровывать. Очередной провал случился на прошлой неделе — бывшая четвертая ракетка мира не выиграл ни одного матча в китайском Чэнду.

Руне потерпел сенсационное поражение от Ясутаки Утиямы — 5:7, 4:6. Японец находится за пределами топ-100, если что.

Для Руне это был первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он не прошел даже первый раунд. В Нью-Йорке его остановил Брэндон Накашима (2:6, 1:6, 4:6).

Но не будем чересчур сгущать краски, перед этим у Руне было и несколько неплохих результатов. В агусте 21-летний теннисист выиграл два матча на «Мастерсе» в Монреале и дошел до полуфинала на «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.48, победу Руне букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: несмотря на то, что в последнее время у Хольгера было чересчур много плохих матчей, в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он обыграет уставшего чилийца. Здесь также надо учитывать, что у Алехандро был сложный перелет из Европы в Токио и резкая смена часовых поясов. Это наверняка не пройдет бесследно.

Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.36.