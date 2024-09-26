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    Попырин снова обыграет Махача в двух сетах?

    Попырин — Махач. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Токио 25 сентября 2024 года

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    Алексей Попырин
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Если в этом году от кого-то и ждали прорыва, то точно не от Алексея. Однако именно он стал одним из главных нарушителей спокойствия во время недавней серии турниров в Северной Америке, по итогам которой приблизился к топ-20.

    В первой половине августа Попырин стал победителем «Мастерса» в Монреале.

    По ходу турнира ему не пришлось играть ни с кем из топ-5, но при этом язык все равно не поворачивается назвать простой сетку представителя Зеленого континента.

    В крупнейшем городе Квебека Попырин выиграл у своего ближайшего соперника Томаша Махача, у Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача, Себастьяна Корды и Андрея Рублева.

    Прогнозы на теннис

    Ну и второй раз Попырин заявил о себе в Нью-Йорке. В третьем круге US Open Алексей выиграл у Новака Джоковича (6:4, 6:4, 2:6, 6:4). Правда, дальше было поражение от Фрэнсиса Тиафо, но в любом случае этот парень показал, что ему по силам как минимум закрепиться в топ-30.

    Махач

    Томаш тоже здорово проводит сезон. Эту неделю он начал в статусе 34-й ракетки мира.

    Как и Попырин, Махач прошел на Открытом чемпионате США три раунда. В 1/8 финала он уступил британцу Джеку Дрейперу.

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    • Правда, перед этим у чешского теннисиста был спад, продолжавшийся почти всё лето.

    Здесь все-таки важно сказать, что в первой половине сезона Махач выступал заметно лучше. US Open в этом плане стал приятным исключением.

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    Также стоит обратить внимание на одну существенную деталь: две недели назад Махач не мог доиграть из-за травмы оба матча Кубка Дэвиса — сначала против Карлоса Алькараса, а потом против Попырина.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.54, победу Махача букмекеры предлагают за 2.48.

    Прогноз: во-первых, Алексей уже обыгрывал Томаша в этом сезоне — 6:3, 6:4 в Монреале. И второй момент — есть подозрение, что чех все-таки не в лучшей физической форме. В этой ситуации логично предположить, что австралиец одержит победу и выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Попырина + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.

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    Попырин — Махач: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Попырин снова обыграет Махача в двух сетах?
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