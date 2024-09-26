Австралийка Кимберли Биррелл и россиянка Камилла Рахимова встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Биррелл — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кимберли Биррелл

Серьезных достижений по карьере Биррелл так и не добилась, но время от времени демонтирует вполне содержательный теннис.

Присутствие австралийки в основной сетке китайского турнира уже неожиданность, но своей настырностью Кимберли заслужила там место.

Примечательно, что в решающем поединке квалификации австралийская спортсменка обыграла россиянку Рахимову в трёх сетах, с которой ей и предстоит встретиться в первом круге основных соревнований.

Почти нет сомнений, что россиянка захочет взять реванш за поражение несколько дневной давности, поэтому Биррелл стоит готовиться к худшему сценарию развития матча.

Камилла Рахимова

По своему потенциалу и уровню мастерства Рахимова вполне может побороться и за попадание в топ-50.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Пока что приходится довольствоваться местом в восьмом десятке рейтинга, но иногда у россиянки случаются довольно приличные победные серии.

В квалификации не было просто, и Камилла смогла выиграть всего лишь один матч из двух, но все равно смогла отобраться в основной розыгрыш турнира.

В матче против Биррелл намечается знатная битва, поскольку Камилла явно захочет отомстить за поражение в трех сетах, которое случилось буквально на днях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Биррелл — 2.43, победа Рахимовой — 1.56.

Прогноз: Рахимова отдаст все, но победит в предстоящем поединке

Ставка: Ф2 (-2) за 1.73

Альтернативный прогноз: Борьбы за победу будет ожесточенной

Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.34