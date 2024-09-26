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    Рахимова отомстит за поражение в квалификации?

    Биррелл — Рахимова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Пекине 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Биррелл — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Австралийка Кимберли Биррелл и россиянка Камилла Рахимова встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Биррелл — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кимберли Биррелл

    Серьезных достижений по карьере Биррелл так и не добилась, но время от времени демонтирует вполне содержательный теннис.

    Присутствие австралийки в основной сетке китайского турнира уже неожиданность, но своей настырностью Кимберли заслужила там место.

    Примечательно, что в решающем поединке квалификации австралийская спортсменка обыграла россиянку Рахимову в трёх сетах, с которой ей и предстоит встретиться в первом круге основных соревнований.

    Почти нет сомнений, что россиянка захочет взять реванш за поражение несколько дневной давности, поэтому Биррелл стоит готовиться к худшему сценарию развития матча.

    Камилла Рахимова

    По своему потенциалу и уровню мастерства Рахимова вполне может побороться и за попадание в топ-50.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Пока что приходится довольствоваться местом в восьмом десятке рейтинга, но иногда у россиянки случаются довольно приличные победные серии.

    В квалификации не было просто, и Камилла смогла выиграть всего лишь один матч из двух, но все равно смогла отобраться в основной розыгрыш турнира.

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    В матче против Биррелл намечается знатная битва, поскольку Камилла явно захочет отомстить за поражение в трех сетах, которое случилось буквально на днях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Биррелл — 2.43, победа Рахимовой — 1.56.

    Прогноз: Рахимова отдаст все, но победит в предстоящем поединке

    Ставка: Ф2 (-2) за 1.73

    Альтернативный прогноз: Борьбы за победу будет ожесточенной

    Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.34

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    Биррелл — Рахимова: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Рахимова отомстит за поражение в квалификации?
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