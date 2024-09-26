Кимберли Биррелл
Серьезных достижений по карьере Биррелл так и не добилась, но время от времени демонтирует вполне содержательный теннис.
Присутствие австралийки в основной сетке китайского турнира уже неожиданность, но своей настырностью Кимберли заслужила там место.
Примечательно, что в решающем поединке квалификации австралийская спортсменка обыграла россиянку Рахимову в трёх сетах, с которой ей и предстоит встретиться в первом круге основных соревнований.
Почти нет сомнений, что россиянка захочет взять реванш за поражение несколько дневной давности, поэтому Биррелл стоит готовиться к худшему сценарию развития матча.
Камилла Рахимова
По своему потенциалу и уровню мастерства Рахимова вполне может побороться и за попадание в топ-50.
Пока что приходится довольствоваться местом в восьмом десятке рейтинга, но иногда у россиянки случаются довольно приличные победные серии.
В квалификации не было просто, и Камилла смогла выиграть всего лишь один матч из двух, но все равно смогла отобраться в основной розыгрыш турнира.
В матче против Биррелл намечается знатная битва, поскольку Камилла явно захочет отомстить за поражение в трех сетах, которое случилось буквально на днях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Биррелл — 2.43, победа Рахимовой — 1.56.
Прогноз: Рахимова отдаст все, но победит в предстоящем поединке
- 1.87Блинкова — Мухова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.75Родионова — Кочиаретто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.72Дарт — Таусон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Ф2 (-2) за 1.73
Альтернативный прогноз: Борьбы за победу будет ожесточенной
Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.34