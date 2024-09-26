Россиянка Анна Блинкова и чешка Каролина Мухова встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Блинкова — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анна Блинкова

Несмотря на то, что Блинкова на по этому сезону была много где бита, но класс теннисистки из первой сотни рейтинга остается при ней.

Анну не сильно тревожит тот факт, что она проиграла девять (!) последних поединков, а последняя победа таки вовсе датирована июнем месяцем.

С такими показателями в решающей трети сезона будет крайне сложно вернуться на вменяемый уровень игры в теннис, но россиянка постарается это сделать на большом турнире в Китае.

Против Муховой играть на синтетике смертеподобно, поскольку чешка играла в полуфинале на недавнем турнире Большого Шлема в Нью-Йорке.

Каролина Мухова

При всем желании, но Мухову нельзя отнести к записным топам женского тура, однако она умеет демонтировать максимально высокий результата в тот промежуток времени, когда от неё этого никто не ждет.

Прогнозы на теннис

На «Us Open» она тихой сапой смогла забраться в полуфинал, где в конкурентной борьбе уступила лишь Пегуле в трёх сетах.

После того матча чешка не сыграла ни одного поединка, но ей это не особо и нужно было, поскольку восстанавливать силы тоже как-то следует.

В предстоящем поединке первого круга чешка выглядит без оговорочной фавориткой матча. И сложно представить, что ей может помешать одержать легкую победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Блинковой — 8.30, победа Муховой — 1.08.

Прогноз: Мухова не оставит от своей соперницы ничего на корте

Ставка: Ф2 (-6.5) за 1.87

Альтернативный прогноз: В этом поединке борьбы, к сожалению, не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.38