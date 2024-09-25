Мартина Тревизан
Предъявлять претензии Тревизан за слабо проведенный сезон по меньшей мере глупо, поскольку итальянка уже в солидном возрасте, а также травмы не обходили её стороной с конца зимы.
В середине сезона вообще казалось, что Мартина не сможет дотянуть до конца лета и начала осени, но она смогла залечить все свои болячки.
На турнире в Гвадалахаре она выглядела более, чем прилично, поэтому заслуженно попала в четвертьфинал, где проиграла австралийке Гадеки.
Соперницы играли между собой менее месяца назад на «Us Open», и победа Таунсенд оказалась более, чем уверенной.
Тэйлор Таунсенд
За этот год Таунсенд значительно прибавила в игре на синтетике, поскольку на «Us Open» добралась до четвертого круга, где проиграла лишь Пегуле, ставшей финалисткой розыгрыша.
До старта турнира в Нью-Йорке американка провела качественный турнир в Торонто, где уступила соотечественнице Наварро в четвертьфинале.
С начала года американская спортсменка прибавила в мощи, поскольку ещё удары справа выросли в скорости на 30 процентов.
Расклад сил в матче против Таунсенд не в пользу итальянки, поскольку последний их матч закончился практически разгромом европейской теннисистки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Тревизан — 4.32, победа Таунсенд — 1.22.
Прогноз: Тауснсенд выиграет у Тревизан без особых проблем
- 1.75Кенин — Богдан: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.75Цуренко — Томова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.37Осорио-Серрано — Томлянович: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.79
Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.62