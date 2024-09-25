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    Тревизан возьмет реванш за проигрыш на «Us Open»?

    Тревизан — Таунсенд. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч в Пекине 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тревизан — Таунсенд
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    Мартина Тревизан
    Итальянка Мартина Тревизан и американка Тэйлор Таунсенд встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Тревизан — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мартина Тревизан

    Предъявлять претензии Тревизан за слабо проведенный сезон по меньшей мере глупо, поскольку итальянка уже в солидном возрасте, а также травмы не обходили её стороной с конца зимы.

    В середине сезона вообще казалось, что Мартина не сможет дотянуть до конца лета и начала осени, но она смогла залечить все свои болячки.

    На турнире в Гвадалахаре она выглядела более, чем прилично, поэтому заслуженно попала в четвертьфинал, где проиграла австралийке Гадеки.

    Соперницы играли между собой менее месяца назад на «Us Open», и победа Таунсенд оказалась более, чем уверенной.

    Тэйлор Таунсенд

    За этот год Таунсенд значительно прибавила в игре на синтетике, поскольку на «Us Open» добралась до четвертого круга, где проиграла лишь Пегуле, ставшей финалисткой розыгрыша.

    Прогнозы на теннис

    До старта турнира в Нью-Йорке американка провела качественный турнир в Торонто, где уступила соотечественнице Наварро в четвертьфинале.

    С начала года американская спортсменка прибавила в мощи, поскольку ещё удары справа выросли в скорости на 30 процентов.

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    Расклад сил в матче против Таунсенд не в пользу итальянки, поскольку последний их матч закончился практически разгромом европейской теннисистки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Тревизан — 4.32, победа Таунсенд — 1.22.

    Прогноз: Тауснсенд выиграет у Тревизан без особых проблем

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.79

    Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.62

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    Тревизан — Таунсенд: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на теннис. Тревизан возьмет реванш за проигрыш на «Us Open»?
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