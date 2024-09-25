Итальянка Мартина Тревизан и американка Тэйлор Таунсенд встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Тревизан — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартина Тревизан

Предъявлять претензии Тревизан за слабо проведенный сезон по меньшей мере глупо, поскольку итальянка уже в солидном возрасте, а также травмы не обходили её стороной с конца зимы.

В середине сезона вообще казалось, что Мартина не сможет дотянуть до конца лета и начала осени, но она смогла залечить все свои болячки.

На турнире в Гвадалахаре она выглядела более, чем прилично, поэтому заслуженно попала в четвертьфинал, где проиграла австралийке Гадеки.

Соперницы играли между собой менее месяца назад на «Us Open», и победа Таунсенд оказалась более, чем уверенной.

Тэйлор Таунсенд

За этот год Таунсенд значительно прибавила в игре на синтетике, поскольку на «Us Open» добралась до четвертого круга, где проиграла лишь Пегуле, ставшей финалисткой розыгрыша.

Прогнозы на теннис

До старта турнира в Нью-Йорке американка провела качественный турнир в Торонто, где уступила соотечественнице Наварро в четвертьфинале.

С начала года американская спортсменка прибавила в мощи, поскольку ещё удары справа выросли в скорости на 30 процентов.

Расклад сил в матче против Таунсенд не в пользу итальянки, поскольку последний их матч закончился практически разгромом европейской теннисистки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Тревизан — 4.32, победа Таунсенд — 1.22.

Прогноз: Тауснсенд выиграет у Тревизан без особых проблем

Ставка: Ф2 (-5) за 1.79

Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.62