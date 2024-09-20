Рууд
Каспер на прошлой неделе провел два матча в Кубке Дэвиса — проиграл Энрике Роше и одержал победу над Хайме Фарией.
Примечательно, что на Рошу в матче с норвежцем можно было поставить за 8.95. То есть португалец был прям супер явным андердогом, но в итоге спокойно обыграл бывшую вторую ракетку мира.
Другой вопрос, что в случае с Руудом это абсолютно нормальная ситуация. В отличие от большинства топ-игроков, он, кажется, вообще никогда не парится по поводу результатов.
Можно даже так сказать: Рууд — слабое звено в сборной Европы на этом Кубке Лэйвера.
Серундоло
Франсиско перед поездкой в Берлин тоже играл за свою сборную на Кубке Дэвиса.
Аргентинец провел сразу три матча — сначала уступил Денису Шаповалову, а потом выиграл у Джека Дрейпера и Отто Виртанена.
В этом году Серундоло чаще всего демонстрировал свой лучший теннис на грунте. Летом он взял титул в хорватском Умаге и прошел два раунда на олимпийском турнире в Париже.
На харде в 2024-м Серундоло выиграл только четыре матча из 13-ти. Но давно известно, что он может удивить на любом покрытии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.51, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: ранее в этом году Каспер выиграл у Франсиско на Олимпиаде. Теперь в их противостоянии ничья — 3:3.
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Учитывая регулярные проблемы Рууда с мотивацией, логично предположить, что на этот раз он проиграет аргентинцу.
Рекомендуемая ставка: победа Серундоло за 2.32.