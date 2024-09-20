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    Рууд проиграет Серундоло?

    Рууд — Серундоло: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Рууд — Серундоло
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в рамках Кубка Лэйвера. Матч пройдет 20 сентября в Берлине, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер на прошлой неделе провел два матча в Кубке Дэвиса — проиграл Энрике Роше и одержал победу над Хайме Фарией.

    Примечательно, что на Рошу в матче с норвежцем можно было поставить за 8.95. То есть португалец был прям супер явным андердогом, но в итоге спокойно обыграл бывшую вторую ракетку мира.

    Другой вопрос, что в случае с Руудом это абсолютно нормальная ситуация. В отличие от большинства топ-игроков, он, кажется, вообще никогда не парится по поводу результатов.

    Прогнозы на теннис

    Можно даже так сказать: Рууд — слабое звено в сборной Европы на этом Кубке Лэйвера.

    Серундоло

    Франсиско перед поездкой в Берлин тоже играл за свою сборную на Кубке Дэвиса.

    Аргентинец провел сразу три матча — сначала уступил Денису Шаповалову, а потом выиграл у Джека Дрейпера и Отто Виртанена.

    В этом году Серундоло чаще всего демонстрировал свой лучший теннис на грунте. Летом он взял титул в хорватском Умаге и прошел два раунда на олимпийском турнире в Париже.

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    На харде в 2024-м Серундоло выиграл только четыре матча из 13-ти. Но давно известно, что он может удивить на любом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.51, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: ранее в этом году Каспер выиграл у Франсиско на Олимпиаде. Теперь в их противостоянии ничья — 3:3.

    Учитывая регулярные проблемы Рууда с мотивацией, логично предположить, что на этот раз он проиграет аргентинцу.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло за 2.32.

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    Рууд — Серундоло: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Рууд проиграет Серундоло?
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