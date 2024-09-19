Карацев
К сожалению, это произошло — Аслан выпал из первой сотни рейтинга. Сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 115-е место.
Это случилось после US Open, на котором россиянину надо было защищать очки, полученные в прошлом году за выход в третий круг.
Но в итоге Карацев не прошел даже квалификацию. В финале отбора он проиграл китайцу Бу Юнчаокете.
Текущий сезон превратился для Карацева в настоящую катастрофу: сначала он травмировал колено, а потом проиграл больше половины матчей — сейчас у него всего лишь пять побед и 12 поражений.
Беллуччи
Маттиа тем временем пока тоже за пределами топ-100, но все идет к тому, что он вскоре окажется в сотне лучших.
Достаточно взглянуть на результаты итальянца за последние несколько месяцев.
В июле Беллуччи прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке турнира в Атланте. После этого он преодолел квалификацию и добрался до второго раунда в Вашингтоне.
В середине августа 23-летний Беллуччи дошел до финала «челленджера» в американском Кэри — проиграл в решающем матче Роману Сафиуллину (6:1, 5:7, 7:5).
На US Open Маттиа прошел квалификацию и обыграл в основной сетке Стэна Вавринку.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.14, победу Беллуччи букмекеры предлагают за 1.71.
Прогноз: здесь всё очевидно — Аслан снова проиграет. Кажется, его карьера стремительно приближается к завершению.
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Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 2.67.