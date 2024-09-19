Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в китайском Ханчжоу. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Беллуччи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

К сожалению, это произошло — Аслан выпал из первой сотни рейтинга. Сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 115-е место.

Это случилось после US Open, на котором россиянину надо было защищать очки, полученные в прошлом году за выход в третий круг.

Но в итоге Карацев не прошел даже квалификацию. В финале отбора он проиграл китайцу Бу Юнчаокете.

Текущий сезон превратился для Карацева в настоящую катастрофу: сначала он травмировал колено, а потом проиграл больше половины матчей — сейчас у него всего лишь пять побед и 12 поражений.

Беллуччи

Маттиа тем временем пока тоже за пределами топ-100, но все идет к тому, что он вскоре окажется в сотне лучших.

Достаточно взглянуть на результаты итальянца за последние несколько месяцев.

В июле Беллуччи прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке турнира в Атланте. После этого он преодолел квалификацию и добрался до второго раунда в Вашингтоне.

В середине августа 23-летний Беллуччи дошел до финала «челленджера» в американском Кэри — проиграл в решающем матче Роману Сафиуллину (6:1, 5:7, 7:5).

На US Open Маттиа прошел квалификацию и обыграл в основной сетке Стэна Вавринку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.14, победу Беллуччи букмекеры предлагают за 1.71.

Прогноз: здесь всё очевидно — Аслан снова проиграет. Кажется, его карьера стремительно приближается к завершению.

Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 2.67.