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    Карацев снова проиграет?

    Карацев — Беллуччи: прогноз и ставка — 19.09.2024

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в китайском Ханчжоу. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Беллуччи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карацев

    К сожалению, это произошло — Аслан выпал из первой сотни рейтинга. Сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 115-е место.

    Это случилось после US Open, на котором россиянину надо было защищать очки, полученные в прошлом году за выход в третий круг.

    Но в итоге Карацев не прошел даже квалификацию. В финале отбора он проиграл китайцу Бу Юнчаокете.

    Текущий сезон превратился для Карацева в настоящую катастрофу: сначала он травмировал колено, а потом проиграл больше половины матчей — сейчас у него всего лишь пять побед и 12 поражений.

    Беллуччи

    Маттиа тем временем пока тоже за пределами топ-100, но все идет к тому, что он вскоре окажется в сотне лучших.

    Достаточно взглянуть на результаты итальянца за последние несколько месяцев.

    В июле Беллуччи прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке турнира в Атланте. После этого он преодолел квалификацию и добрался до второго раунда в Вашингтоне.

    В середине августа 23-летний Беллуччи дошел до финала «челленджера» в американском Кэри — проиграл в решающем матче Роману Сафиуллину (6:1, 5:7, 7:5).

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    На US Open Маттиа прошел квалификацию и обыграл в основной сетке Стэна Вавринку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.14, победу Беллуччи букмекеры предлагают за 1.71.

    Прогноз: здесь всё очевидно — Аслан снова проиграет. Кажется, его карьера стремительно приближается к завершению.

    Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 2.67.

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    Карацев — Беллуччи: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет?
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