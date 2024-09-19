Эмма Радукану из Великобритании сыграет против китаянки Юэ Юань во втором круге турнира WTA в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Радукану

Эмма Радукану с победы стартовала в Сеуле, в первом круге британка выиграла у американки Пэйтон Стирнс (7:6, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 46 минут.

В этом матче Радукану выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Таким образом Эмма Радукану прервала проигрышную серию игр, которая состояла из двух матчей. Ранее спортсменка из Великобритании проиграла американке Софии Кенин (1:6, 6:3, 4:6) на US Open и испанке Пауле Бадоса (6:4, 5:7, 4:6) в рамках турнира в Вашингтоне.

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Эмма Радукану занимает 70 место.

Юань

На турнире в Сеуле Юэ Юань нанесла поражение румынке Елене Габриэле Рузе (4:6, 6:2, 6:2). Стоит отметить, что китаянка одержала волевую победу над соперницей. На корте спортсменки провели 2 часа 7 минут.

Юэ Юань один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

На US Open теннисистка из США не смогла пройти первый круг, проиграв в матче против россиянки Эрики Андреевой (3:6, 6:7).

Юэ Юань занимает 40 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.28, победу Юань букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: Ранее соперницы на кортах серии турниров WTA не встречались, Эмма Радукану и Юэ Юань в последних играх играют результативно. Можно сыграть на тотале поединка.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.91.