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    Эмма Радукану оставит соперницу за бортом турнира?

    Радукану — Юань: прогноз и ставка — 19.09.2024

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    Прогноз и ставки на Радукану — Юань
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    Эмма Радукану
    Эмма Радукану из Великобритании сыграет против китаянки Юэ Юань во втором круге турнира WTA в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Сеул. Женщины 19 Сентября 2024 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 11:00 Юань Юэ

    Юань Юэ

  • Китай
    •

    Радукану

    Эмма Радукану с победы стартовала в Сеуле, в первом круге британка выиграла у американки Пэйтон Стирнс (7:6, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 46 минут.

    В этом матче Радукану выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Таким образом Эмма Радукану прервала проигрышную серию игр, которая состояла из двух матчей. Ранее спортсменка из Великобритании проиграла американке Софии Кенин (1:6, 6:3, 4:6) на US Open и испанке Пауле Бадоса (6:4, 5:7, 4:6) в рамках турнира в Вашингтоне.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Эмма Радукану занимает 70 место.

    Юань

    На турнире в Сеуле Юэ Юань нанесла поражение румынке Елене Габриэле Рузе (4:6, 6:2, 6:2). Стоит отметить, что китаянка одержала волевую победу над соперницей. На корте спортсменки провели 2 часа 7 минут.

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    • Юэ Юань один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    На US Open теннисистка из США не смогла пройти первый круг, проиграв в матче против россиянки Эрики Андреевой (3:6, 6:7).

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    Юэ Юань занимает 40 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.28, победу Юань букмекеры предлагают за 3.74.

    Прогноз: Ранее соперницы на кортах серии турниров WTA не встречались, Эмма Радукану и Юэ Юань в последних играх играют результативно. Можно сыграть на тотале поединка.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.91.

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    Радукану — Юань: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на теннис. Эмма Радукану оставит соперницу за бортом турнира?
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