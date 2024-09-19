Айла Томлянович из Австралии сыграет против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии во втором круге турнира WTA в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 9:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Хаддад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Томлянович

3 часа 4 минуты потребовалось Айле Томлянович, чтобы обыграть Чан Су Джон из Южной Кореи (7:6, 4:6, 6:3). Несмотря на победу Томлянович допустила 16 двойных ошибок, реализовав при этом 10 брейк-пойнтов.

Последним турниром для австралийки был US Open. На Открытом чемпионате США Томлянович дошла до второго круга, где уступила бельгийке Элизе Мертенс (3:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Томлянович занимает 122 место.

Хаддад

Прервалась победная серия Хаддад Майа, которая состояла из четырёх матчей. На US Open бразильская теннисистка дошла до четвертьфинала, на этой стадии она уступила Каролине Муховой из Чехии (1:6, 4:6). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Всего на «мейджоре» в Нью-Йорке спортсменка из Бразилии провела пять матчей. В остальных встречах Беатрис выиграла у датчанки Каролин Возняцки (6:2, 3:6, 6:3), россиянки Анны Калинской (6:3, 6:1), испнаки Соррибес-Тормо (6:2, 6:1) и армянки Элины Аванесян (4:6, 6:0, 6:2).

Беатрис Хаддад Майа занимает 17 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Беатрис Хаддад в этом матче можно поставить за 1.29, победу Томлянович букмекеры предлагают за 3.66.

Прогноз: Теннисистка из Бразилии не должна встретить серьезного сопротивления со стороны соперницы из Австралии. Наша ставка — крупная победа Беатрис Хаддад.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 2.02.