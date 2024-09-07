Австриец Юрий Родионов сыграет против португальца Энрике Роши в полуфинале «челленджера» в Кассисе (Франция). Матч пройдет 7 сентября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Родионов — Роша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Родионов

Юрий всего лишь третий раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был еще в начале февраля, когда он стал победителем «челленджера» в немецком Кобленце, а в апреле добрался до полуфинала на «челленджере» в Мадриде.

Летом у представителя Австрии была неприятная серия поражений, в итоге отбросившая его за пределы топ-200.

Но сейчас, по всей видимости, Родионов снова в относительно оптимальной форме. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.

Прогнозы на теннис

В первом раунде Родионов выиграл у француза Мая Малижа, во втором — у Констана Лестьенна, а в четвертьфинале — у Робина Бертрана.

Роша

Португальский теннисист впервые в сезоне выиграл три матча подряд на харде.

Но при этом стоит признать, что у Роши была не самая сложная сетка.

В предыдущих раундах 164-я ракетка мира выиграл у парагвайца Даниэля Вальехо и французов Дана Адде и Лорана Локоли.

Свои лучшие результаты в этом году Роша показывал на грунте. В конце марта он выиграл «челленджер» в испанской Мурсии, а в июне дошел до финала в Братиславе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Родионова в этом матче можно поставить за 1.82, победу Роши букмекеры предлагают за 1.92.

Прогноз: спрогнозировать исход здесь не так-то и просто, но борьба за путевку в финал, скорее всего, будет максимально напряженной.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.