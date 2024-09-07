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    Родионов выйдет в финал в Кассисе?

    Родионов — Роша: прогноз и ставка — 07.09.2024

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    Прогноз и ставки на Родионов — Роша
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    Юрий Родионов
    Австриец Юрий Родионов сыграет против португальца Энрике Роши в полуфинале «челленджера» в Кассисе (Франция). Матч пройдет 7 сентября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Родионов — Роша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Родионов

    Юрий всего лишь третий раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был еще в начале февраля, когда он стал победителем «челленджера» в немецком Кобленце, а в апреле добрался до полуфинала на «челленджере» в Мадриде.

    Летом у представителя Австрии была неприятная серия поражений, в итоге отбросившая его за пределы топ-200.

    Но сейчас, по всей видимости, Родионов снова в относительно оптимальной форме. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде Родионов выиграл у француза Мая Малижа, во втором — у Констана Лестьенна, а в четвертьфинале — у Робина Бертрана.

    Роша

    Португальский теннисист впервые в сезоне выиграл три матча подряд на харде.

    Но при этом стоит признать, что у Роши была не самая сложная сетка.

    В предыдущих раундах 164-я ракетка мира выиграл у парагвайца Даниэля Вальехо и французов Дана Адде и Лорана Локоли.

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    Свои лучшие результаты в этом году Роша показывал на грунте. В конце марта он выиграл «челленджер» в испанской Мурсии, а в июне дошел до финала в Братиславе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Родионова в этом матче можно поставить за 1.82, победу Роши букмекеры предлагают за 1.92.

    Прогноз: спрогнозировать исход здесь не так-то и просто, но борьба за путевку в финал, скорее всего, будет максимально напряженной.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

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    Родионов — Роша: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на теннис. Родионов выйдет в финал в Кассисе?
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