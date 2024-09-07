Родионов
Юрий всего лишь третий раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был еще в начале февраля, когда он стал победителем «челленджера» в немецком Кобленце, а в апреле добрался до полуфинала на «челленджере» в Мадриде.
Летом у представителя Австрии была неприятная серия поражений, в итоге отбросившая его за пределы топ-200.
Но сейчас, по всей видимости, Родионов снова в относительно оптимальной форме. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.
В первом раунде Родионов выиграл у француза Мая Малижа, во втором — у Констана Лестьенна, а в четвертьфинале — у Робина Бертрана.
Роша
Португальский теннисист впервые в сезоне выиграл три матча подряд на харде.
Но при этом стоит признать, что у Роши была не самая сложная сетка.
В предыдущих раундах 164-я ракетка мира выиграл у парагвайца Даниэля Вальехо и французов Дана Адде и Лорана Локоли.
Свои лучшие результаты в этом году Роша показывал на грунте. В конце марта он выиграл «челленджер» в испанской Мурсии, а в июне дошел до финала в Братиславе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Родионова в этом матче можно поставить за 1.82, победу Роши букмекеры предлагают за 1.92.
Прогноз: спрогнозировать исход здесь не так-то и просто, но борьба за путевку в финал, скорее всего, будет максимально напряженной.
- 5.20Синнер — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Гаске — Сориано-Баррера: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.93Фриц — Тиафо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.