ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуВ удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо Геннадий Головкин10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус Александр ВолкановскиВолкановски нужен перерыв. Реванш с Топурией грозит третьим проигрышем кряду
  • 21:08
    • Франция — Италия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 19:52
    • Соболенко обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA
    Все новости спорта

    Гаске второй раз в сезоне выйдет в финал?

    Гаске — Сориано-Баррера: прогноз и ставка — 07.09.2024

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ришар Гаске Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Гаске — Сориано-Баррера
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против колумбийца Адрии Сориано-Барреры в полуфинале «челленджера» в Кассисе (Франция). Матч пройдет 7 сентября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гаске

    Ришар в прошлом месяце не смог пройти квалификацию на Открытом чемпионате США — проиграл во втором раунде Вилюсу Гаубасу.

    Интересно, что в конце июля французский теннисист уступил этому литовцу на грунтовом «челленджере» в Вероне.

    Гаске второй раз в сезоне выиграл минимум на три матча на харде. В середине февраля бывшая седьмая ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Бахрейне.

    Прогнозы на теннис

    В Кассисе 38-летний Гаске выиграл у Антуана Белье, Антуана Корню-Шовенка и Титуана Дроге.

    Сориано-Баррера

    Колумбийский теннисист начал эту неделю в статусе 531-й ракетки мира. При этом выше 439-й строчки он пока не поднимался.

    На текущем турнире Сориано-Баррера пробился в основную сетку через квалификацию.

    В первом круге Адрия выиграл Люки Пуллена, а во втором — у Бенжамена Бонзи.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Но пока что главным событием остается победа Сориано-Барреры над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:6, 7:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.26, победу Сориано-Барреры букмекеры предлагают за 3.60.

    Прогноз: кажется, этот колумбиец из шестой сотни рейтинга не так уж и прост. Победа над Бонзи и Чиличем свидетельствуют о том, что Сориано-Баррера, скорее всего, станет серьезным препятствием и для Гаске.

    Рекомендуемая ставка: Сориано-Баррера возьмет хотя бы сет за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.34
  • Прогноз на матч Шотландия (U21) — Испания (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марокко — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бельгия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.76
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Уэльс — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Словения — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северная Ирландия (U21) — Англия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Косово — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Исландия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.20
  • Прогноз на матч Синнер — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тенерифе — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сенегал — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Мали — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гаске — Сориано-Баррера: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на теннис. Гаске второй раз в сезоне выйдет в финал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры