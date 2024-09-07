Гаске
Ришар в прошлом месяце не смог пройти квалификацию на Открытом чемпионате США — проиграл во втором раунде Вилюсу Гаубасу.
Интересно, что в конце июля французский теннисист уступил этому литовцу на грунтовом «челленджере» в Вероне.
Гаске второй раз в сезоне выиграл минимум на три матча на харде. В середине февраля бывшая седьмая ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Бахрейне.
В Кассисе 38-летний Гаске выиграл у Антуана Белье, Антуана Корню-Шовенка и Титуана Дроге.
Сориано-Баррера
Колумбийский теннисист начал эту неделю в статусе 531-й ракетки мира. При этом выше 439-й строчки он пока не поднимался.
На текущем турнире Сориано-Баррера пробился в основную сетку через квалификацию.
В первом круге Адрия выиграл Люки Пуллена, а во втором — у Бенжамена Бонзи.
Но пока что главным событием остается победа Сориано-Барреры над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:6, 7:5.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.26, победу Сориано-Барреры букмекеры предлагают за 3.60.
Прогноз: кажется, этот колумбиец из шестой сотни рейтинга не так уж и прост. Победа над Бонзи и Чиличем свидетельствуют о том, что Сориано-Баррера, скорее всего, станет серьезным препятствием и для Гаске.
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Рекомендуемая ставка: Сориано-Баррера возьмет хотя бы сет за 2.05.