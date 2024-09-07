Француз Ришар Гаске сыграет против колумбийца Адрии Сориано-Барреры в полуфинале «челленджера» в Кассисе (Франция). Матч пройдет 7 сентября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гаске

Ришар в прошлом месяце не смог пройти квалификацию на Открытом чемпионате США — проиграл во втором раунде Вилюсу Гаубасу.

Интересно, что в конце июля французский теннисист уступил этому литовцу на грунтовом «челленджере» в Вероне.

Гаске второй раз в сезоне выиграл минимум на три матча на харде. В середине февраля бывшая седьмая ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Бахрейне.

Прогнозы на теннис

В Кассисе 38-летний Гаске выиграл у Антуана Белье, Антуана Корню-Шовенка и Титуана Дроге.

Сориано-Баррера

Колумбийский теннисист начал эту неделю в статусе 531-й ракетки мира. При этом выше 439-й строчки он пока не поднимался.

На текущем турнире Сориано-Баррера пробился в основную сетку через квалификацию.

В первом круге Адрия выиграл Люки Пуллена, а во втором — у Бенжамена Бонзи.

Но пока что главным событием остается победа Сориано-Барреры над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:6, 7:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.26, победу Сориано-Барреры букмекеры предлагают за 3.60.

Прогноз: кажется, этот колумбиец из шестой сотни рейтинга не так уж и прост. Победа над Бонзи и Чиличем свидетельствуют о том, что Сориано-Баррера, скорее всего, станет серьезным препятствием и для Гаске.

Рекомендуемая ставка: Сориано-Баррера возьмет хотя бы сет за 2.05.